FLORHAM PARK, N.J. — Le vétéran aguerri. Le gars revenant d’une blessure. La recrue voulant prouver sa valeur.

La compétition au poste de quart no 1 des Jets intrigue avec Josh McCown, Teddy Bridgewater et Sam Darnold.

«C’est une dynamique qui est plaisante, a dit McCown mardi, en lever de rideau du minicamp des New-Yorkais. Ce sont des gars qui ont une belle approche et de sérieux atouts.»

Les trois ont pu se délier les jambes et les bras avec les partants en attaque, mardi. Celui qu’on pourrait voir comme le numéro 1 est McCown, qui aura 39 ans le 4 juillet. Mais il sait qu’il ne représente pas l’avenir de l’organisation.

Darnold, 21 ans, a été choisi troisième au total en avril, après avoir joué pour USC.

«Je pense qu’on apprend quelque chose à chaque présence sur le terrain, et c’est encore plus vrai pour les jeunes, dit McCown. Sam a fait du bon boulot pour se familiariser avec les jeux.»

Darnold mentionne que pour l’instant, sa priorité n’est pas d’essayer d’obtenir le poste de partant.

«Ce sera une décision des entraîneurs, a dit le Californien de 21 ans. Je vais venir ici et travailler à chaque jour. Je vais tout faire pour grandir comme quart et aider le club à avoir du succès.»

L’entraîneur Todd Bowles et le coordonnateur offensif Jeremy Bates auront bien des choses à évaluer, d’ici à septembre.

Calme et positif, McCown a aidé les Jets à rester soudés lors d’une saison de 5-11, l’an dernier. Il a connu sa meilleure saison en carrière, et c’est bien possible qu’on mise sur lui quand débutera la saison à Detroit, le 10 septembre.

Il reste que Darnold donne l’impression de progresser rapidement, à la grande satisfaction des entraîneurs.

Bridgewater a été embauché pour un an, à 25 ans. L’ancien quart des Vikings tente un retour après s’être déchiré un ligament du genou gauche à l’entraînement, en août 2016.

«Nous voulons tous que les quarts des Jets soient productifs et efficaces, a dit McCown. C’est de penser en fonction de l’équipe, mais je pense qu’on veut aussi que chacun des quarts ait du succès. Ça motive les deux autres gars, alors tout le monde en bénéficie.»