MIAMI — JT Riddle a frappé un double de deux points et les Marlins de Miami ont battu les Giants de San Francisco 3-1, mardi.

Les visiteurs ont marqué sur un optionnel à leur premier tour au bâton, mais les Marlins ont riposté avec trois points en troisième.

Starlin Castro a nivelé le score avec un simple avant le double de Riddle, son premier de la saison.

Castro a obtenu deux des six coups sûrs des Marlins, qui ont gagné les deux premiers matches de la série.

Trevor Richards (1-3) a donné un point et deux coups sûrs en six manches, obtenant ainsi un premier gain dans le baseball majeur. Ça lui a pris sept départs.

Kyle Barraclough a mérité un quatrième sauvetage, un troisième ce mois-ci.

Chris Stratton (7-4) a subi un premier revers depuis le 9 mai. Il a permis trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches.

Rockies 4 Phillies 5

Scott Kingery a frappé un circuit de trois points, aidant les Phillies de Philadelphie à l’emporter 5-4 face aux Rockies du Colorado.

Kingery a envoyé une balle au-delà du champ gauche en première manche, après des buts sur balles à Rhys Hoskins et Carlos Santana.

Il obtenait sa première longue balle en plus de deux mois. Ses deux coups de canon précédents ont été claqués les 9 et 10 avril.

Kingery a ajouté un ballon sacrifice en troisième, puis Jesmuel Valentin a fourni un simple d’un point en huitième.

Aaron Nola (8-2) a retiré 10 frappeurs au bâton en six manches et deux tiers, accordant un point et quatre coups sûrs.

Seranthony Dominguez a signé un troisième sauvetage, après que Luis Garcia ait permis quatre simples et trois points. Un ballon sacrifice a corsé les choses encore plus mais Charlie Blackmon a frappé un ballon, puis Nolan Arenado a été retiré au bâton, sur élan. Le joueur de troisième but a un rendement de 0 en 12 à ses trois derniers matches.

Jon Gray (6-7) a retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches. Il a aussi donné quatre points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles, par contre.

Les Rockies ont perdu leurs cinq derniers matches.

Padres 4 Cardinals 2

Trois points en quatrième manche ont mené les Padres de San Diego vers un gain de 4-2 face aux Cards de St. Louis.

Eric Hosmer a claqué son neuvième circuit de la saison, puis A.J. Ellis a obtenu un simple de deux points.

Trois manches plus tard, Christian Villanueva a fait 4-0 avec un optionnel.

Manuel Margot a cogné un simple et un double dans une cause gagnante. Les Padres ont remporté trois de leurs quatre derniers matches.

Adam Cimber (3-2) a lancé pendant trois manches en relève, allouant un seul coup sûr. Brad Hand a mérité un 20e sauvetage.

Miles Mikolas (7-2) a donné trois points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles.

Mets 2 Braves 8

Ozzie Albies a cogné un grand chelem et Freddie Freeman a aussi claqué un circuit lors d’une poussée de six points en sixième manche et les Braves d’Atlanta ont défait les Mets de New York 8-2.

Le partant des Braves Mike Foltynewicz a blanchi les Mets pendant cinq manches, mais il a quitté la rencontre après s’être présenté au bâton en fin de cinquième. L’équipe a indiqué qu’il souffrait de raideurs aux triceps.

Ender Inciarte a ajouté deux simples d’un point pour les Braves, qui ont devancé les Nationals de Washington au premier rang de la section Est.

Jay Bruce a frappé un double automatique de deux points pour les Mets en début de sixième manche.

Freeman a créé l’égalité grâce à son 13e circuit de la saison et un simple productif d’Inciarte a donné les devants pour de bon aux Braves. Un but sur balles au frappeur suppléant Preston Tucker a rempli les sentiers et mis fin à la soirée de travail du partant Zack Wheeler (2-5), puis Albies a vidé les sentiers avec son 16e circuit de la saison aux dépens de Paul Sewald.

Wheeler a accordé six points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

La victoire est allée au dossier de Shane Carle (4-1) qui a fait face à un seul frappeur.

Cubs 0 Brewers 4

Travis Shaw a frappé deux doubles de deux points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cubs de Chicago, 4-0.

Les doubles sont survenus en première et en troisième. Shaw en est à 43 points produits, ce qui lui donne le huitième rang de la Nationale à ce chapitre.

Lorenzo Cain a marqué deux fois lors d’une soirée de 0 en 4. Des optionnels l’ont amené sur les sentiers.

Absent depuis un mois et demi (pouce gauche), Eric Thames a frappé un simple et a marqué une fois à son retour au jeu.

Chase Anderson (5-5) n’a donné qu’un simple et deux buts sur balles en sept manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Willson Contreras a obtenu un simple au champ intérieur en deuxième. Le seul autre coup sûr des Cubs a été un simple d’Addison Russell, en huitième.

Tyler Chatwood (3-5) a donné quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches.