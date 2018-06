NEW YORK — Didi Gregorius a cogné deux circuits, tandis que le frappeur de puissance des Nationals de Washington Bryce Harper a quitté le match en huitième manche quand il a été atteint par un tir pour une deuxième fois dans le match, et les Yankees de New York l’ont emporté 3-0, mardi.

Harper s’est laissé choir au sol quand il a été atteint au coude droit par un tir à 90 milles à l’heure de CC Sabathia (4-1) en cinquième manche. Le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2015 est resté dans le match, mais a ensuite été atteint au pied gauche par une balle glissante à 89 milles à l’heure de Dellin Betances en huitième.

Le deuxième-but des Nationals Daniel Murphy disputait un premier match cette saison, lui qui avait été opéré au genou droit le 20 octobre. Il a été 0-en-4 avec deux retraits sur des prises en tant que frappeur de choix.

Gregorius a cogné une balle courbe de Tanner Roark (3-7) dans l’enclos des Yankees au champ centre-droit lors d’une poussée de deux points en deuxième manche, qui a aussi été ponctuée d’un ballon-sacrifice d’Austin Romine. Il s’agissait pour Gregorius d’un deuxième circuit seulement depuis le 27 avril.

Il est revenu à la charge avec une claque au deuxième balcon au champ droit en sixième manche, aidant les Yankees à inscrire une 10e victoire en 12 rencontres.

Sabathia a abaissé sa moyenne de points mérités à 3,27, accordant seulement quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a atteint le plateau des 1500 retraits sur des prises dans l’uniforme des Yankees. Il en totalise 2893 en carrière.

Aroldis Chapman a été parfait en neuvième et a ajouté un 18e sauvetage à son dossier en 19 occasions.

Indians 1 White Sox 5

James Shields a inscrit une première victoire depuis le premier match de la saison, Yoan Moncada et Yolmer Sanchez l’ont appuyé avec des circuits en première manche et les White Sox de Chicago ont vaincu les Indians de Cleveland 5-1.

Shields (2-7) a accordé un point et quatre coups sûrs en sept manches, après avoir connu une disette de 12 départs et 13 sorties sans victoire.

Moncada et Sanchez ont réussi leur circuit sur des tirs consécutifs d’Adam Plutko. Matt Davidson a ajouté des doubles d’un point lors des première et cinquième manches.

Plutko (3-1) a été débité de cinq points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Le seul point des Indians a été le résultat d’un ballon-sacrifice de Jose Ramirez en sixième manche.

Les Indians ont placé des coureurs aux extrémités du losange avec un retrait en neuvième, mais Xavier Cedeno a retiré Jason Kipnis sur des prises, puis Joakim Soria a forcé Yan Gomes à frapper un ballon à la piste d’avertissement au champ centre pour mettre fin à la rencontre. Soria a été crédité d’un neuvième sauvetage en 11 occasions.

Kipnis (cou) était de retour au jeu après avoir raté deux matchs, tandis que le premier-but Edwin Encarnacion (cheville) était de retour après avoir raté trois rencontres.

Red Sox 6 Orioles 4

Des circuits de Rafael Devers et Andrew Benintendi ont aidé Eduardo Rodriguez à triompher dans un cinquième départ consécutif et les Red Sox de Boston ont prolongé la série de défaites des Orioles de Baltimore à six en les battant 6-4.

Rodriguez (8-1) a accordé deux points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il affiche un dossier de 3-0 face aux Orioles cette saison.

Les Red Sox ont une fiche de 12-1 lorsque Rodriguez obtient le départ, incluant un dossier de 5-0 à l’étranger.

Devers a cogné un circuit de deux points en deuxième manche et Benintendi est revenu à la charge en troisième, portant le score à 3-1. Les Red Sox ont ajouté deux points en quatrième sur un but sur balles avec les buts remplis et une feinte irrégulière.

Joey Rickard a claqué un circuit pour les Orioles, qui ont le pire dossier des Ligues majeures à 19-47.

David Hess (2-3) a été débité de cinq points sur cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et un tiers.

Le releveur des Orioles Zach Britton a effectué une première sortie cette saison, six mois après avoir été opéré pour réparer une déchirure à un tendon d’Achille. Il a blanchi les Red Sox en septième.