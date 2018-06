ATLANTA — Le lanceur Noah Syndergaard des Mets de New York s’est vu prescrire une période additionnelle de repos pour soigner une entorse d’un ligament de l’index de sa main droite.

Selon le gérant Mickey Callaway, l’index droit de Syndergaard demeure «sensible au toucher».

Syndergaard, dont le nom a été placé sur la liste des blessés rétroactivement au 26 mai, s’est soumis à un nouvel examen mardi à New York. La date de son retour au jeu demeure inconnue.

Callaway a par ailleurs indiqué que Syndergaard aura vraisemblablement besoin d’un départ de rééducation.

Les Mets espéraient le voir effectuer un retour au jeu cette semaine. Plutôt, Syndergaard ratera un troisième départ d’affilée.

Seth Lugo prendra de nouveau sa place dans la rotation alors que les Mets entament jeudi une série de quatre matchs en Arizona, face aux Diamondbacks.

L’un des as du personnel de lanceurs des Mets avec Jacob deGrom, Syndergaard affiche un dossier de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,06 en 64 manches et deux tiers. Il a amassé 76 retraits sur des prises.