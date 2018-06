ATLANTA — Mike Soroka n’a pas donné de coup sûr avant la septième manche, Freddie Freeman a frappé un circuit et fait produire tous les points des Braves d’Atlanta dans une victoire de 2-0 contre les Mets de New York mercredi après-midi.

Soroka, le plus jeune lanceur dans le Baseball majeur et l’un de ses plus beaux espoirs, est revenu au jeu après avoir soigné une blessure à l’épaule droite qui le tenait au rancart depuis le 17 mai, et il a surpassé Jacob deGrom, le détenteur de la meilleure moyenne de points mérités dans la Ligue nationale.

Le match n’a duré que deux heures et 12 minutes.

À son quatrième départ en carrière, Soroka (2-1) a accordé un coup sûr et un but sur balles en six manches et un tiers. Il a réussi quatre retraits au bâton.

Le gérant des Braves, Brian Snitker, avait fait savoir que le nombre de lancers de Soroka serait suivi de près. Sans surprise, A.J. Minter l’a remplacé après le simple de Michael Conforto, alors que Soroka totalisait 74 lancers.

Freeman, le meneur parmi les frappeurs dans la Ligue nationale, a fait marquer un point en quatrième manche à l’aide d’un simple contre deGrom (4-2). Il a ajouté un circuit face à Jeremy Blevins en huitième manche.

Freeman a frappé au moins un coup sûr dans 23 de ses 24 dernières rencontres. Il totalise 14 circuits, incluant cinq lors de ses sept dernières parties.

En sept manches, deGrom a accordé sept coups sûrs et un point, tout en retirant sept frappeurs sur des prises. Il a amorcé le match avec une moyenne de points mérités de 0,81 depuis le 21 avril.

Les Mets ont perdu dix de leurs 11 dernières sorties et 17 de leurs 21 dernières rencontres.