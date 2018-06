FRISCO, Texas — Les Cowboys de Dallas et Zack Martin auraient conclu une entente de six saisons d’une valeur de 84 millions $US, en faisant ainsi le garde le mieux rémunéré de la NFL, a révélé une source au fait des négociations.

Ce pacte comprendrait une portion garantie de 40 millions $, et ferait le pont avec la dernière année de son contrat de recrue, a mentionné cette personne à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat mercredi puisque l’entente n’est toujours pas confirmée. Martin sera sous contrat jusqu’en 2024.

Son salaire annuel moyen de 14 millions $ surpasse celui de 13,3 millions $ compris dans le nouveau contrat de cinq ans et 66,5 millions $ d’Andrew Norwell avec les Jaguars de Jacksonville, signé en mars.

Martin, qui est âgé de 27 ans, a participé au Pro Bowl à ses quatre premières saisons dans la NFL.