EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont conclu une entente de deux saisons avec l’attaquant Drake Caggiula.

Le hockeyeur de 23 ans originaire de Pickering, en Ontario, a marqué 13 buts — dont trois en avantage numérique et un but victorieux — et récolté sept mentions d’aide en 67 rencontres la saison dernière avec les Oilers. Il a aussi écopé de 37 minutes de pénalité.

Le joueur de cinq pieds, 10 pouces et 185 livres a disputé 127 rencontres en deux saisons avec les Oilers, totalisant 20 buts, 18 mentions d’assistance et 53 minutes de pénalité. Caggiula a aussi participé à 13 rencontres éliminatoires, au cours desquelles il a inscrit trois buts.

Caggiula avait accepté une offre des Oilers à titre de joueur autonome sans compensation le 7 mai 2016, après avoir passé trois saisons avec l’Université North Dakota.