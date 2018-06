GRAND RAPIDS, Mich. — Kelly Shon a joué les six derniers trous en six coups de moins que la normale lors d’une ronde de 64 (moins-8), jeudi, et elle partage la tête de la Classique Meijer avec So Yeon Ryu.

Shon a bouclé ses neuf derniers trous, le neuf d’aller du Blythefield Country Club, en 29 coups (moins-7). Elle a notamment inscrit un aigle au huitième trou, une normale-5.

Pour sa part, Ryu a évité les bogueys et a joué les cinq normales-5 en quatre coups de moins que la normale.

Anna Nordqvist, Su Oh et Céline Herbin ont remis des cartes de 66, tandis que Sophia Popov, Caroline Masson et Lee-Anne Pace ont joué 67.

La championne en titre Brooke Henderson, de Smiths Falls, Ont., a égalé le score de la championne de l’Omnium féminin des États-Unis, il y a deux semaines, Ariya Jutanugarn en bouclant sa ronde en 69 coups. Michelle Wie et Lydia Ko ont aussi joué des rondes de 69.

Jaclyn Lee, qui est originaire de Calgary et qui a le statut d’amateur, se retrouve à égalité au 10e rang à l’issue d’une ronde de 68. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, a inscrit un score de 70, un coup de moins qu’Alena Sharp, de Hamilton. Anne-Catherine Tanguay, de Québec, et Brittany Marchand, d’Orangeville, Ont., ont joué 73.