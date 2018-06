KALININGRAD, Russie — L’équipe la plus jeune à la Coupe du monde de soccer devra prendre de l’âge rapidement.

Le Nigeria se tournera largement vers John Obi Mikel, son capitaine de 31 ans, pour guider les jeunes porte-couleurs des «Super Aigles» face à la Croatie et ses milieux de terrain vedette à Kaliningrad samedi soir.

Le match d’ouverture du groupe D mettra en présence Obi Mikel et ses jeunes coéquipiers face à un groupe mené par un milieu de terrain qui réunit Luka Modric et Mateo Kovacic, du Real Madrid, et Ivan Rakitic, du FC Barcelone.

«Nous sommes une très jeune équipe et nous devons jouer sans pression, a déclaré Mikel, un ancien milieu de terrain avec Chelsea qui évolue maintenant en Chine.

«Il y a de l’énergie dans cette équipe, nous voulons lutter, nous sommes déterminés à bien faire et nous savons que nous pouvons bien faire.»

Le Nigeria a été la première nation africaine à se tailler une place à la Coupe du monde. Toutefois, l’équipe a connu des ratés en rencontres préparatoires avec des défaites contre l’Angleterre et la République tchèque.

De son côté, la Croatie a eu besoin d’une victoire en match éliminatoire face à la Grèce pour mériter son billet pour la Russie. Après une maigre récolte de 15 buts dans ses matchs de qualification, des gens ont soulevé des doutes sur l’attaque croate.

Nikola Kalinic, qui évolue avec le AC Milan, croit que les attaquants de la Croatie sont capables de trouver le fond du filet.

«Des problèmes à marquer des buts? Je ne dirais pas que c’est une source de soucis, a-t-il affirmé. Nous avons inscrit quatre buts contre la Grèce lors du match éliminatoire. Nous sommes toujours à notre meilleur lorsque le besoin s’en fait sentir.»

Le groupe D est relevé avec la présence de l’Argentine et Lionel Messi et l’Islande, une équipe qui devrait présenter une défensive disciplinée. Ainsi, le Nigeria et la Croatie devront livrer de solides performances lors de leur duel inaugural.

«C’est important de soutirer quelque chose de ce match, a reconnu le gardien nigérian Francis Uzoho.

«La Croatie a de bons joueurs qui évoluent avec les meilleures équipes des meilleures ligues. Mais ceci est un tournoi différent.»

À sa première présence en Coupe du monde — en France en 1998 — la Croatie a mérité la médaille de bronze. Toutefois, elle a été éliminée à l’issue de la phase de groupe en 2002, en 2006 et il y a quatre ans au Brésil.

Quant au Nigeria, il n’a jamais franchi la ronde des huitièmes de finale en cinq présences à la Coupe du monde.