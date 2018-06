SOTCHI, Russie — Cristiano Ronaldo a complété son tour du chapeau à la 88e minute avec une frappe précise sur un coup de pied arrêté et le Portugal a arraché un match nul de 3-3 à l’Espagne, vendredi, à la Coupe du monde de soccer en Russie.

Ronaldo avait donné les devants à deux reprises à son pays en première demie, mais Diego Costa a ramené l’Espagne dans le match avec un filet dans chaque demie. Nacho Fernandez a ensuite donné les devants aux champions du Mondial en 2010, avec une volée imparable de l’extérieur de la zone de réparation, dans ce duel du groupe B.

Les Espagnols étaient parvenus à rassurer un peu tout le monde à la suite du congédiement surprise de leur entraîneur à la veille du début du tournoi, mais Ronaldo a brossé une frappe précise au-dessus du mur pour provoquer de nouveau l’égalité.

Le premier filet de ‘CR7’ s’est produit sur un penalty, et il est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire à marquer au moins un but dans quatre Mondiaux distincts, après Pelé, Miroslav Klose et Uwe Seeler.

Son deuxième but s’est produit à la suite d’une gaffe du gardien espagnol David de Gea, qui n’a pu maîtriser sa puissante frappe avant de voir le ballon terminer sa course au fond de la cage.