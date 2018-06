BALTIMORE — Les Orioles de Baltimore ont inscrit le nom du lanceur gaucher Richard Bleier sur la liste des blessés en raison d’une blessure à une épaule.

Bleier a été le meilleur releveur de l’équipe jusqu’ici cette saison. En 31 sorties, un sommet chez les Orioles, Bleier présentait un dossier de 3-0 avec une moyenne de 1,93.

Il s’est blessé mercredi, quand il oeuvrait en septième manche face aux Red Sox de Boston.

Une imagerie par résonance magnétique a révélé une élongation musculaire à son épaule gauche.

Par ailleurs, les Orioles ont aussi rappelé le releveur gaucher Tanner Scott du niveau AAA et le joueur d’avant-champ Corban Joseph du niveau AA, en plus de rétrograder le lanceur droitier Yefry Ramirez au niveau AAA et désigner le gaucher D.J. Snelten pour affectation.