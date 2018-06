ARLINGTON, Texas — Le receveur des Rangers du Texas Robinson Chirinos et le voltigeur des Dodgers de Los Angeles Matt Kemp ont été suspendus pour un match chacun par le Baseball majeur à la suite d’une échauffourée après une collision au marbre.

Le responsable du Baseball majeur Joe Torre a annoncé les suspensions vendredi. Les deux joueurs ont aussi reçu des amendes dont les montants n’ont pas été dévoilés.

Les Rangers ont indiqué que Chirinos allait purger sa suspension le soir même de l’annonce, face aux Rockies du Colorado. Kemp a plutôt décidé de porter sa cause en appel et il était disponible vendredi, quand les Dodgers affrontaient les Giants de San Francisco.

Chirinos et Kemp se sont chamaillés en se relevant après une collision en troisième manche du match de mercredi au Dodger Stadium. Les bancs et les enclos se sont vidés, mais aucun coup n’avait été porté. Chirinos et Kemp avaient été expulsés.