TORONTO — La carrière du joueur vedette du tennis canadien Daniel Nestor sera soulignée lors de son dernier passage à la Coupe Rogers cet été.

Le vétéran du double sera intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien et sera honoré le 5 août prochain au gala-bénéfice au Roy Thomson Hall, tout juste avant le début du tournoi, afin de célébrer sa remarquable carrière.

«Nous sommes honorés d’introduire Daniel lors de cet événement fantastique, a souligné le président du temple de la renommée du tennis canadien, Robert Bettaeur, dans un communiqué. Le comité a décidé à l’unanimité d’introniser Daniel à sa dernière Coupe Rogers, renonçant ainsi à la période d’attente normale de trois ans.

«Ses réalisations sont dignes d’une intronisation immédiate.»

Âgé de 45 ans, Nestor a fait ses premiers pas chez les professionnels en 1991 et a gagné ses lettres de noblesse l’année suivante, lorsqu’il a défait Stefan Edberg, alors très bien positionné au classement, en cinq manches à la Coupe Davis, qui se disputait à Vancouver. Le résident de Toronto a par la suite orienté sa carrière vers le double et a mis la main sur 91 titres et a maintenu le premier rang mondial à 10 reprises. Au total, il a signé 1062 victoires en double.

«J’ai eu la chance d’avoir une carrière aussi longue et fructueuse, a admis Nestor. J’ai peine à croire qu’elle prend fin, mais le temps est venu d’accorder du repos à mon corps et de passer plus de temps avec ma famille. Je suis honoré qu’un fonds pour la prochaine génération de joueurs soit créé à mon nom.

«Je ne peux penser à une meilleure façon de tirer ma révérence que d’être entouré de mes amis et de ma famille. J’espère seulement que les gars me ménageront un peu.»

Plusieurs joueurs actifs du circuit de l’ATP et d’anciens joueurs seront réunis pour le dernier tour de piste de l’un des grands de sa discipline. La soirée sera animée par le comédien Shaun Majumber.

Nestor disputera sa 30e et dernière Coupe Rogers. Il a participé au tournoi canadien du circuit Masters 1000 pour la première fois en 1989, alors qu’il était âgé de 16 ans seulement.

«Il est apprécié et respecté par ses pairs, a reconnu l’ancien directeur de la Coupe Rogers, Karl Hale. Et pas seulement par les joueurs de double, mais également des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal et les meilleurs joueurs du circuit en simple. Son absence se fera sentir.»

Mark Knowles, Nenad Zimonjic et Max Mirnyi ont été les principaux partenaires de jeu de Nestor. Il a également remporté l’or olympique aux côtés de Sébastien Lareau aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000.

Nestor a connu quelques ennuis au cours des dernières années et a été relégué au 101e rang mondial. Il a fait équipe avec 11 partenaires différents cette saison.

Il n’a toujours pas déterminé une date précise pour sa retraite, mais le vétéran tirera sa révérence certainement après les Internationaux des États-Unis, en septembre ou quelque part cet automne.

En 2009, il est devenu le premier joueur — de simple ou de double — à avoir remporté les quatre épreuves du Grand Chelem et les neuf tournois du Circuit Masters 1000. Il a récolté 12 couronnes de double de Grands Chelems, a pris part à six Jeux olympiques — mettant la main sur une médaille d’or — et a défendu les couleurs du Canada lors de 52 rencontres de la Coupe Davis.

«Les accomplissements de Daniel (Nestor) définiront le tennis canadien pour des années à venir et nous sommes ravis de pouvoir célébrer sa remarquable carrière comme il se devait», a révélé le président de Tennis Canada Michael Downey.