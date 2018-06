VISTA, Calif. — L’ancien ailier rapproché dans la NFL Kellen Winslow fils a été emprisonné sans remise en liberté sous caution après avoir plaidé non coupable à de multiples chefs d’accusation d’enlèvement, de viol et d’autres accusations.

Âgé de 34 ans, Winslow a déposé son plaidoyer vendredi à la Cour supérieure du comté de San Diego.

Il a reçu l’ordre de retourner en cour le 25 juin pour une audience préliminaire.

S’il est reconnu coupable, Winslow pourrait faire face à une peine maximale de prison à vie.

Les procureurs disent qu’il a enlevé et violé une femme de 59 ans en mars dernier et une femme de 54 ans en mai. Il est également accusé de deux chefs d’accusation de cambriolage et d’un chef d’accusation d’indécence dans des cas non liés.

Son avocat, Brian Watkins, était en cour vendredi et n’a pas pu être rejoint immédiatement pour commenter.

Fils de l’ailier rapproché membre du Temple de la renommée Kellen Winslow, le jeune Winslow a disputé 10 saisons dans la NFL de 2004 à 2013 avec les Browns de Cleveland, les Buccaneers de Tampa Bay, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Jets de New York. L’ancienne vedette de l’Université de Miami a capté 469 passes pour des gains de 5236 verges et 25 touchés en 105 matchs.

Ailier rapproché le mieux payé de la NFL à une certaine époque, Winslow a été suspendu en 2013, quand il jouait pour les Jets, pour avoir violé la politique antidopage de la ligue. En novembre 2013, il a été arrêté après qu’une femme eut déclaré à la police qu’elle l’avait vu se masturber dans une voiture stationnée à l’extérieur d’un grand magasin du New Jersey. Winslow a été arrêté pour possession de marijuana synthétique et l’accusation a été abandonnée après qu’il eut complété les termes ordonnés par le tribunal.

Sélectionné au sixième rang du repêchage de 2004 par les Browns, Winslow s’est fracturé la jambe droite lors de sa saison recrue, puis a subi une grave blessure au genou droit lors d’un accident de moto pendant l’été suivant.