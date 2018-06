GRAND RAPIDS, Mich. — So Yeon Ryu a réussi des oiselets sur les cinq trous qui étaient une normale-5, vendredi, et elle a pris les commandes de la Classique Meijer du circuit de la LPGA grâce à une ronde de 67 (moins-5)

La vedette sud-coréenne, classée sixième sur l’échelle mondiale, a complété son neuf de retour avec cinq coups sous la normale. Elle affiche un pointage cumulatif de moins-13. Elle s’est reprise après avoir commis trois bogueys lors de ses neuf premiers trous de la journée.

Sandra Gal et Sakura Yokomine ont toutes les deux remis des cartes de 64 et suivent de près la meneuse, à moins-12. Caroline Masson (66) s’est taillé une place à moins-11, tandis que Lee-Anne Pace (67), Anna Nordqvist (68) et Su Oh (68) pointent à moins-10,

Ryu n’a toujours pas remporté de tournoi cette année, après avoir mis la main sur le titre du ANA Inspiration et le Championnat NW Arkansas l’an dernier. Au total, elle est récipiendaire de cinq titres au sein du circuit de la LPGA.

Kelly Shon, qui partageait la tête avec Ryu après la première ronde, s’est compliqué la tâche vendredi et a été reléguée à quatre coups du premier rang après avoir joué 71.

Jaclyn Lee (69), qui est originaire de Calgary et qui a le statut d’amateur, a perdu quelques échelons et pointe à égalité au 19e rang. Alena Sharp (68) a quant à elle fait un bon de 31 rangs pour se retrouver en 32e place, à égalité avec sa compatriote Brooke Henderson (70). Anne-Catherine Tanguay (69) a évité le couperet et s’est taillé une place au 67e rang.