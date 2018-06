CLEVELAND — Corey Kluber a connu une rare sortie difficile, oeuvrant pendant seulement cinq manches et encaissant la défaite pour une première fois en sept départs, alors que Kyle Gibson a eu le meilleur sur le récipiendaire du trophée Cy-Young et que Brian Dozier a cogné un circuit de deux points pour aider les Twins du Minnesota à vaincre les Indians de Cleveland 6-3, vendredi.

Kluber (10-3) a accordé un circuit à Eddie Rosario sur son quatrième tir de la rencontre et il a été remplacé sur la butte après avoir effectué seulement 65 lancers.

Le lanceur étoile a connu son plus court départ de la saison. Avant la rencontre, Kluber présentait un dossier de 5-0 avec une moyenne de 0,76 contre les formations de la section centrale de l’Américaine.

Gibson (2-4) a limité les Indians à un point et trois coups sûrs en sept manches et il a inscrit une première victoire depuis son premier départ de la saison, le 31 mars.

Yan Gomes a frappé un circuit en neuvième pour les Indians, mais Fernando Rodney a fermé les portes et ajouté un 15e sauvetage à son dossier.

Joe Mauer était de retour au jeu pour les Twins après avoir raté 25 matchs en raison d’une entorse au cou et de symptômes de commotion cérébrale.

Marlins 2 Orioles 0

Jose Urena a muselé l’adversaire en n’accordant que trois coups sûrs, Lewis Brinson a cogné deux triples et les Marlins de Miami ont infligé un huitième revers consécutif aux Orioles de Baltimore, en l’emportant 2-0.

Les Marlins ont donné du fil à retordre à Kevin Gausman (3-6) pour récolter leur quatrième victoire en cinq matchs.

Il s’agit de la pire séquence des Orioles depuis juillet 2011. La formation de Baltimore ont perdu 15 de leurs 17 dernières rencontres, dont 10 revers d’affilée à domicile.

Urena (2-8) a retiré quatre frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles lors de sa plus longue sortie de la saison. Urena affiche un rendement de 2-1 en juin après un affreux départ de 0-7 en début de saison.

Kyle Barraclough a été parfait en neuvième et a obtenu son cinquième sauvetage de la présente campagne.

Rays 0 Yankees 5

Jonathan Loaisiga a accordé trois coups sûrs en cinq manches à ses débuts dans les Ligues majeures et les Yankees de New York ont battu les Rays de Tampa Bay 5-0.

Didi Gregorius a claqué un circuit aux dépens de Nathan Eovaldi et Gary Sanchez est sorti de sa torpeur en frappant un double de trois points en huitième. Giancarlo Stanton a ajouté un ballon-sacrifice pour les Yankees, qui détiennent le meilleur dossier des Majeures à 45-20.

Jonathan Holder, David Robertson, Dellin Betances et Adam Warren ont lancé pendant une manche chacun et ont préservé le jeu blanc.

Loaisiga (1-0) avait été rappelé du niveau AA pour remplacer Masahiro Tanaka, blessé. Le droitier âgé de 23 ans a donné quatre passes gratuites, mais a retiré six frappeurs au bâton.

Eovaldi (1-2), qui affrontait son ancienne équipe pour une première fois, a alloué deux points lors des sept premières manches avant d’être chassé du monticule par les Yankees en huitième. Il a été débité de cinq points sur huit coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers.

Astros 7 Rangers 3

Evan Gattis a dénoué l’impasse en claquant un grand chelem, Alex Bregman et Carlos Correa ont également étiré les bras et les Astros de Houston ont ajouté une neuvième victoire consécutive à leur fiche en battant les Royals de Kansas City 7-3.

Charlie Morton (8-1) s’est ressaisi après avoir fait face à quelques ennuis, notamment lorsqu’il a concédé trois buts sur balles consécutifs. Il a disputé six manches pour les Astros. Il a alloué quatre coups sûrs et quatre buts sur balles, tout en retirant neuf frappeurs sur des prises.

Brad Peacock, Tony Sipp et Collin McHugh se sont tous les trois succédé pour n’accorder aucun point en relève.

Jakob Junis (5-7) a alloué les trois circuits de Houston, écopant de six points alloués en sept coups sûrs et un but sur balles. Il s’agissait de sa quatrième défaite consécutive.