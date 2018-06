TORONTO — Yangervis Solarte a claqué deux circuits, incluant un de deux points en septième manche, et les Blue Jays de Toronto ont retrouvé le chemin de la victoire en défaisant les Nationals de Washington 6-5, vendredi soir.

Le frappeur ambidextre Solarte est devenu le neuvième joueur des Blue Jays à frapper un circuit des deux côtés du marbre.

«C’est difficile, mais c’est mon travail, a déclaré Solarte par le biais d’un traducteur. J’essaie simplement de faire de mon mieux à chaque fois que je me retrouve au bâton. J’ai été assez chanceux pour avoir de belles opportunités et j’en ai tiré avantage. Ça concordait avec la victoire aujourd’hui.»

Kendrys Morales était le dernier joueur à avoir accompli l’exploit pour les Torontois, l’an dernier, face aux Athletics d’Oakland.

Solarte compte maintenant 14 longues balles à sa fiche depuis le début de la campagne, soit à quatre circuits près de ce qu’il a accompli l’an dernier avec les Padres de San Diego.

«C’est plaisant, mais j’essaie de ne pas regarder mes chiffres personnels, mais de regarder dans l’ensemble, les victoires, a admis Solarte. Le but premier est de gagner. Lorsque tout va bien, lorsque nous gagnons, je crois que tout le monde prend soin de soi-même.»

Devon Travis a également étiré les bras pour permettre à la formation Torontoise (31-38) de briser une séquence de trois défaites.

«C’est chouette de pouvoir frapper des circuits. Je ne sais pas si c’est quelque chose que nous aspirons à faire ici, mais lorsque ça se produit, c’est certainement quelque chose de beau, c’est certain.»

Aaron Sanchez a retiré huit frappeurs sur des prises — dont le cogneur des Nationals Bryce Harper, à deux reprises — en six manches de travail, allouant trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Seungwan Oh, Aaron Loup et John Axford ont assuré la relève. Loup et Axford ont tous les deux accordé un point.

Ryan Tepera a obtenu son quatrième sauvetage de la saison, tandis que Oh (2-2) a récolté la victoire, alors que les Jays de sont forgés une avance de trois points.

Anthony Rendon, Pedro Severino et Daniel Murphy ont tous les trois frappé des simples d’un point du côté de la formation de Washington (37-29).

En six manches, Gio Gonzalez (6-3) a pour sa part concédé cinq points, effectuant trois retraits sur des prises. Les Torontois avaient baissé pavillon à 11 reprises devant des lanceurs gauchers, avant que Gonzalez écope de la défaite.

«Je n’ai pas d’explications pour ça, je crois que personne n’en a, a affirmé le gérant des Jays, John Gibbons. Évidemment, nous étions au courant. Mais vous, les journalistes, vous nous le rappelez souvent. Nous sommes meilleurs que ça, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver.»

Le releveur Justin Miller a alloué un autre point en relève, avant que Shawn Kelley réduise les frappeurs des Jays au silence en neuvième.

Harper a profité de son but sur balles pour avancer au deuxième. Il a par la suite croisé le marbre grâce au simple de Rendon.

Severino a ajouté un point en deuxième, permettant à Juan Soto de rentrer au bercail, suite à son simple.

Solarte a permis à Toronto de prendre les devants 3-2, envoyant une claque en solo dans les gradins, au Rogers Centre. Il s’agissait de son 13e circuit de la saison.

Trea Turner a remis les compteurs à zéro en cinquième lorsqu’il a profité du mauvais lancer non capté par le receveur Russell Martin pour niveler la marque.

Travis a par la suite rétabli l’avantage aux Jays, tirant profit des déboires du lanceur Adam Eaton. Solarte en a aussi profité pour claquer sa deuxième longue balle de la rencontre, donnant les devants 6-3 aux siens.

Les Nationals sont venus de l’arrière en huitième, réduisant l’écart à un seul point.

Tepera a alloué un simple à Wilmer Difo avant d’effectuer trois retraits pour mettre un terme à la menace.