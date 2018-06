PITTSBURGH — Chad Kuhl a disputé six solides manches pour signer une victoire pour le première fois en un peu plus d’un moins et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Reds de Cincinnati et Matt Harvey 3-2, vendredi soir.

Kuhl (5-4) a concédé deux points — dont un mérité — et six coups sûrs, tout en retirant six frappeurs grâce à des prises. Il a aussi accordé trois buts sur balles. Il s’agissait de sa première victoire depuis le 6 mai à Milwaukee, dans une séquence de sept départs.

Les Pirates ont pris les devants 3-2 en sixième avec des ballons-sacrifices consécutifs de Starling Marte et Colin Moran, aux dépens du releveur Michael Lorenzen. Les points ont cependant été attribués à Harvey (1-5) qui a été remplacé au monticule après avoir concédé deux simples d’affilée à Elias Diaz et Josh Harrison en début de manche.

Felipe Vazquez a tenu le fort en neuvième pour obtenir son 13e sauvetage en 17 occasions.

Tyler Glasnow et Kyle Crick se sont succédé en relève pour procurer la victoire aux Pirates.

Padres 9 Braves 3

Hunter Renfroe a donné les devants pour de bon aux siens avec un simple de deux points lors d’une poussée de cinq points en septième manche, Freddy Galvis a été 5-en-5 et a cogné un circuit de trois points et ils ont aidé les Padres de San Diego à vaincre les Braves d’Atlanta 9-3.

Freddie Freeman a cogné son 15e circuit de la saison pour les Braves, les plaçant en avant 3-2 en cinquième. Jose Pirela avait claqué une longue balle de deux points pour les Padres en première.

Sam Freeman (1-3) a accordé trois points en septième.

Clayton Richard (6-6) a été débité de deux points mérités sur six coups sûrs en six manches. Luis Castillo a fermé les livres en blanchissant les Braves pendant les deux dernières manches.

Phillies 2 Brewers 13

Brent Suter a produit deux points en plus de lancer pendant sept manches, Christian Yelich, Hernan Perez et Jesus Aguilar ont frappé des circuits et les Brewers de Milwaukee ont malmené le lanceur Jake Arrieta dans une victoire de 13-2 face aux Phillies de Philadelphie.

Suter (7-4) a accordé un point et six coups sûrs pour inscrire une cinquième victoire à ses six derniers départs. Les Brewers détiennent maintenant le meilleur dossier de la Ligue nationale à 43-27.

Arrieta (5-5) présentait une fiche de 3-0 avec une moyenne de 2,03 en cinq départs en carrière au Miller Park avant vendredi. Les Brewers ont enfin eu du succès à ses dépens, marquant huit points, dont quatre étaient mérités, sur sept coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers.

Suter a été atteint par un tir avec les buts remplis en deuxième. L’arrêt-court Scott Kingery a ensuite cafouillé sur une balle frappée en flèche par Lorenzo Cain, ce qui a permis à deux coureurs de marquer. Aguilar a ajouté un ballon-sacrifice puis Cain a marqué sur un mauvais lancer.

Odubel Herrera a cogné un circuit en solo en neuvième pour les Phillies.