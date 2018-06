REGINA — Charleston Hughes a réussi trois sacs du quart et les Roughriders de la Saskatchewan ont signé leur tout premier gain de la saison depuis 2014 défaisant les champions en titre de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, 27-19, vendredi soir.

Non seulement l’unité défensive des Riders a-t-elle été en mesure de projeter Ricky Ray au sol, mais les locaux ont également été en mesure de maîtriser le jeu aérien et la meilleure recrue en 2017, James Wilder fils.

Hughes a été acquis par les Riders durant la saison morte via une transaction avec les Stampeders de Calgary. Lui et son coéquipier en défensive Willie Jefferson ont donné du fil à retordre à Ray et ont empêché Wilder de prendre de l’espace sur le terrain. Wilder n’a couru que sur une distance de 17 verges au total.

L’offensive revampée des Roughriders, quant à elle, en a fait suffisamment pour récolter la victoire.

Le quart-arrière Zach Collaros, un autre nouveau venu, a lancé son premier toucher dans son nouvel uniforme à mi-chemin au deuxième quart, une passe de 13 verges à Naaman Roosevelt. Un majeur qui a permis aux Riders de se forger une avance de 11-1.

Parmi les nouveaux, le botteur Brett Lauther, a réussi deux bottés de placement en première demie pour donner les devants aux Riders 14-4 à la mi-temps.

Les Argos ont finalement franchi la ligne des buts, tôt au quatrième quart, lorsque le quart substitut James Franklin a plongé avec le ballon pour inscrire un touché d’une verge.

Les Riders ont repris les devants 24-12 à mi-chemin au quatrième quart, mais Franklin a rejoint Declan Cross sur trois verges pour réduire l’écart 24-19, alors qu’il restait deux minutes à faire.

Lauther a réussi son quatrième botté de placement pour mettre un terme à la menace en fin de rencontre.

Les Roughriders visiteront le Rouge et Noir d’Ottawa jeudi prochain, tandis que les Argonauts seront de retour à domicile samedi pour accueillir les Stampeders de Calgary.