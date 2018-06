KAZAN, Russie — La technologie a aidé l’Hexagone deux fois à la Coupe du monde, samedi, les champions de 1998 galérant pour remporter leur match initial 2-1, contre l’Australie.

Les Français ont obtenu un penalty controversé, converti par Antoine Griezmann, à la 58e minute. L’arbitre avait étudié la reprise vidéo sur les lignes de côté.

Paul Pogba a signé le but déterminant à la 81e, après que la technologie de ligne de but ait confirmé que le ballon a franchi la ligne, après avoir heurté la barre transversale.

Pogba était fort discret avant le but, mais le milieu de terrain de Man U a complété un échange rapide avec Olivier Giroud, un réserviste, et le gardien Mat Ryan a été battu.

Le capitaine australien, Mile Jedinak, avait créé l’impasse à la 62e avec un penalty, après une main du défenseur Samuel Umtiti.

Suite à une première demie équilibrée, la France a obtenu un penalty après que l’arbitre, Andres Cunha, ait scruté sur vidéo le tacle de l’arrière de Joshua Risdon, aux dépens de Griezmann.

«Je ne vais pas me plaindre du recours à la vidéo cette fois-ci, a dit le sélectionneur français, Didier Deschamps. Cela a aidé à corriger une erreur.»

Griezmann a fait mouche avec un tir puissant. Quatre minutes plus tard, c’était le retour à la case départ, Jedinak envoyant le gardien Hugo Lloris du mauvais côté.

Le résultat donne un départ idéal à la France, dont l’ambition est de finir premier d’un groupe incluant aussi le Danemark et le Pérou. Si l’Hexagone s’imposait contre les Sud-Américains, le 21 juin, Deschamps pourrait faire davantage de rotations contre les Danois.

Giroud et le milieu de terrain Blaise Matuidi ont très bien fait, arrivés comme substituts en deuxième demie. Giroud a été complice d’un filet et Matuidi a offert rythme et tonus à une section du terrain manquant d’inspiration, jusque là.

Kylian Mbappe est devenu le plus jeune joueur à représenter la France en Coupe du monde, à 19 ans et 178. Cela est 10 mois plus jeune que Bruno Bellone en 1982, en espagne.