SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — La FIFA a dit que des bannières soutenant les femmes iraniennes ont été approuvées avant le début de la Coupe du monde.

La FIFA interdit les messages politiques lors de ses matches, mais l’organisation a dit que c’est un «appel social» qui a été mis en vedette vendredi, lors d’un gain de 1-0 de l’Iran face au Maroc.

La FIFA a travaillé avec les autorités iraniennes pour modifier un diktat de 1979, l’interdiction pour les femmes d’assister à un événement sportif masculin, en Iran.

Les slogans «Let Iranian Women Enter Their Stadiums» et «Support Iranian Women to Attend Stadiums» étaient visibles, au Stade de Saint-Pétersbourg.

La FIFA a dit que les bannières font appel à un éveil social et ne présentent pas un slogan politique, d’où l’approbation accordée.