SOUTHAMPTON, N.Y. — Après un excellent 69 la veille, Phil Mickelson a connu une troisième ronde misérable à l’Omnium des États-Unis, samedi, jouant 81.

Ramenant une carte dépassant la normale par 11 coups, Mickelson affiche plus 17 dans l’ensemble.

La catastrophe s’est produit au 13e trou, où il a joué 10.

«Lefty» a tenté un roulé en pente descentante, envoyant la balle trop loin. Mais celle-ci n’avait pas terminé sa course quand Mickelson l’a frappée à nouveau. Il a écopé d’une punition lui donnant 10 à ce trou, six coups de plus que la normale.

Un scénario de cauchemar pour Mickelson, le jour de ses 48 ans. L’Omnium des États-Unis est le seul tournoi majeur qu’il n’a pas remporté.

Dustin Johnson mène par deux coups, son avance amoindrie par un double boguey, au deuxième trou. Il a été le champion de l’événement en 2016 au club Oakmont, près de Pittsburgh.

Justin Rose le suit, affichant la normale après trois trous.

Un trio est à plus un, ayant disputé entre trois et cinq trous: le champion en titre, Brooks Koepka, ainsi que Tommy Fleetwood et Henrik Stenson.

Tony Finau et Daniel Berger ont brillé avec des 66, samedi, mais ils sont quand même à plus trois pour l’ensemble du tournoi, à Shinnecock Hills.