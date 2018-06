NEW YORK — Giancarlo Stanton a claqué son 16e circuit et les Yankees de New York ont battu les Rays de Tampa Bay 4-1, samedi.

Sa frappe en solo au-delà du champ gauche a porté le score à 3-0, en cinquième.

Gary Sanchez a ajouté une 13e longue balle peu après en cinquième, aidant les Yankees à remporter un troisième match d’affilée.

Aaron Judge a cogné deux doubles. Il frappe pour ,500 dans la série (six en 12); il n’a pas produit de point, mais il a marqué quatre fois.

Didi Gregorius a fourni un simple d’un point, atteignant les 40 points produits. Gleyber Torres a poussé un coureur au marbre avec un double.

Luis Severino (10-2) n’a donné que trois simples et deux buts sur balles en huit manches. Il a retiré neuf frappeurs au bâton.

Chasen Schreve a donné un circuit à Matt Duffy, mais Aroldis Chapman est venu en renfort et a signé un 20e sauvetage.

En trois manches et deux tiers, Ryan Yarbrough (5-3) a permis quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles.