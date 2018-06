TORONTO — Marco Estrada a remporté son duel contre Max Scherzer en offrant six manches de qualité au monticule, Devon Travis a cogné un circuit de deux points aux dépens de l’as des Nationals de Washington et les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 2-0, samedi.

La claque de Travis — son deuxième coup sûr de la rencontre contre le détenteur de trois trophées Cy Young —, après que Luke Maile ait été atteint par un tir, a ouvert la marque en cinquième manche.

Le joueur de deuxième but des Blue Jays avait frappé un simple en troisième manche. Il n’avait jamais affronté Scherzer (11-3) avant la rencontre.

Estrada (4-6) a concédé seulement trois coups sûrs et deux passes gratuites, et il a retiré quatre frappeurs au bâton en six manches et deux tiers sur la butte. Il a ainsi signé deux victoires consécutives pour la première fois de la campagne.

Estrada a quitté la rencontre après deux retraits en septième, après avoir alloué un but sur balles et un autre coup sûr à Taylor. Il a alors reçu une ovation debout des 36 044 spectateurs présents au Rogers Centre.

Les releveurs des Blue Jays ont ensuite fait le travail pour fermer la porte aux Nationals (37-30). Tyler Clippard a lancé en neuvième pour enregistrer son troisième sauvetage de la saison.

Il s’agissait du premier jeu blanc des Torontois en 117 rencontres — un record de concession —, puisque leur dernier s’était produit le 10 août 2017 contre les Yankees de New York.