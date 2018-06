PITTSBURGH — Josh Harrison a frappé un circuit de deux points, Colin Moran et Elias Diaz ont réussi une claque en solo chacun et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Pirates de Pittsburgh 6-2, samedi.

Moran et Diaz ont étiré les bras aux dépens de Luis Castillo (4-8) pour donner les devants aux Pirates. Harrison a enchaîné avec sa quatrième longue balle de la saison contre le releveur Austin Brice en sixième.

Harrison a fini la rencontre avec deux coups sûrs en quatre présences à la plaque, et il frappe pour une moyenne de ,368 cette saison contre les Reds.

Ivan Nova (4-5) a évité le pire pendant six manches et signé sa deuxième victoire en autant de départs depuis qu’il a quitté la liste des blessés en raison d’une élongation à un doigt de la main droite. Nova a concédé un circuit à Eugenio Suarez en deuxième manche, en plus d’offrir trois passes gratuites et de faire trois victimes au bâton.

Les Pirates ont gagné trois matchs de suite pour retrouver le seuil de la respectabilité (35-35), et ils se sont assurés de gagner une première série depuis qu’ils ont balayé celle de deux matchs contre les White Sox de Chicago il y a un mois.