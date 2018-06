LE MANS, France — Fernando Alonso, deux fois titré en Formule Un, a remporté les 24 heures du Mans à ses débuts à l’événement, dimanche.

L’Espagnol de 36 ans, le Japonais Kazuki Nakajima et le Suisse Sebastien Buemi ont complété 388 tours avec leur Toyota hybride, deux de plus que Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez, également dans une Toyota hybride.

Alonso a fait un pas de plus pour rejoindre le Britannique Graham Hill. Ce dernier peut se targuer de la Triple couronne automobile, ayant aussi prévalu au GP de Monaco et aux 500 milles d’Indianapolis.

Hill, un double champion de F1, a triomphé au Mans en 1972, six ans après sa victoire en Indiana. Alonso a participé aux 500 milles pour la première fois l’an dernier.

Toyota triomphait au 20e essai. C’est aussi la première victoire d’un constructeur japonais depuis 1991 (Mazda).

Les 24 heures du Mans en étaient à leur 86e édition.