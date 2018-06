ATLANTA — Johan Camargo a claqué un double de deux points et les Braves d’Atlanta ont eu raison des Padres de San Diego 4-1, dimanche.

Après ce double en quatrième, Tyler Flowers a ajouté une longue balle de deux points, en huitième.

Flowers a connu un match de deux en trois, avec deux points produits et autant de points marqués.

Jose Pirela a frappé un ballon sacrifice pour les Padres, qui concluaient un séjour à l’étranger avec une fiche de 5-5. Pirela a aussi volé un but.

Julio Teheran (5-4) n’a donné ni point ni coup sûr en six manches, espaçant trois buts sur balles. Il a retiré 11 frappeurs au bâton.

Le droitier vient de rater près de deux semaines à cause d’une blessure au pouce droit.

Arodys Vizcaino a permis deux simples avant de récolter un 15e sauvetage.

En une manche et un tiers, le releveur Jose Castillo (1-1) a alloué deux points, deux coups sûrs et un but sur balles.

Reds 8 Pirates 6

Eugenio Suarez a frappé un circuit dans un deuxième match de suite, Joey Votto a produit deux points à sa 1500e partie dans les Majeures et les Reds de Cincinnati ont tenu bon pour vaincre les Pirates de Pittsburgh 8-6.

Suarez a expédié une offrande de Joe Musgrove (2-2) dans les gradins du champ gauche, en quatrième manche. Votto a quant à lui cogné une longue balle au champ centre-droit, en cinquième, pour chasser Musgrove du match.

Scott Schebler a produit trois points pour les Reds, dont un circuit de deux points en neuvième manche, aidant son équipe à respirer un peu mieux après que les Pirates eurent réduit leur écart de quatre points à un seul.

Anthony DeSclafani (2-1) a concédé des claques en solo à Colin Moran et Gregory Polanco, mais sinon, il a limité les Pirates pour inscrire une deuxième victoire à son retour au jeu après avoir raté toute la saison 2017.

Raisel Iglesias a permis à un coureur de venir marquer en huitième manche et il a donné un simple d’un point à Austin Meadows, en neuvième, mais il a tout de même obtenu les quatre derniers retraits pour enregistrer un 10e sauvetage pour les Reds.

Phillies 10 Brewers 9

Maikel Franco a claqué une longue balle et il a produit quatre points, aidant les Phillies de Philadelphie à défaire les Brewers de Milwaukee 10-9.

Rhys Hoskins et Odubel Herrera ont aussi frappé un circuit pour les Phillies, qui ont gagné deux des trois duels contre les Brewers. La formation de Milwaukee montre le meilleur dossier de la Nationale, à égalité avec les Braves d’Atlanta.

Les Brewers tiraient de l’arrière 10-5 avant d’amorcer la neuvième manche. Jesus Aguilar a cogné un coup de quatre buts et quelques frappeurs plus tard, Eric Thames a réduit l’écart à 10-9 grâce à une claque de trois points aux dépens de Hector Neris.

Tommy Hunter (2-0) a hérité de la victoire en vertu de son travail en relève. Il a lancé pendant une manche, allouant un point et un coup sûr.

Hoskins a frappé un circuit de deux points en première manche contre le partant Chase Anderson (5-6). Il s’agissait de sa 10e longue balle de la campagne.

Aaron Nola a commencé le match pour les Phillies. Il a permis quatre points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers.