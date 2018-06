TORONTO — Teoscar Hernandez et Yangervis Solarte ont frappé des circuits en solo consécutifs en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Nationals de Washington 8-6, dimanche, pour balayer les honneurs de cette série.

Hernandez a claqué sa longue balle au champ gauche pour donner les devants 7-6 aux Blue Jays. Solarte l’a imité dès son tour au bâton, mais cette fois au champ droit.

Randal Grichuk a réussi trois coups sûrs en autant de présences au marbre. Il a conclu la journée avec deux coups de quatre buts et quatre points produits, mais il s’est fait voler la vedette par ses deux coéquipiers.

«Je suis un peu plus détendu dans la façon dont j’agrippe mon bâton, a mentionné Grichuk. J’ai été capable d’être un peu moins tendu avec mon haut du corps, mes épaules et mes avant-bras. Je crois que ça m’a permis de toucher les balles rapides et ne pas être trop coincé.»

Le partant des Blue Jays, Sam Gaviglio, a alloué trois points, dont deux mérités, en quatre manches. Joe Biagini a accordé deux points en une manche et un tiers au monticule tandis que Seunghwan Oh et John Axford ont blanchi leurs adversaires pendant une manche et deux tiers. Tyler Clippard a donné un point en deux tiers de manches et Ryan Tepera (4-2) a obtenu les quatre derniers retraits pour enregistrer la victoire.

Brian Goodwin a guidé l’attaque des Nationals (37-31) grâce à deux coups sûrs et deux points produits. Michael Taylor a placé trois balles en lieu sûr, il est venu marquer deux fois et il a volé quatre buts.

Tanner Roark a permis quatre points et huit coups sûrs en quatre manches de travail. La relève des Nationals n’a pas fait mieux.

«Je n’ai vraiment pas été bon aujourd’hui», a simplement dit Roark.

C’est finalement Ryan Madson (1-3) qui a subi la défaite après avoir accordé les longues balles à Hernandez et Solarte.

«Tout le monde sait que Madson est un des meilleurs releveurs des Majeures, a insisté Hernandez, qui avait été atteint par un tir au coude droit, en quatrième manche. Nous avons apporté quelques ajustements et effectué de bons élans. Nous avons frappé la balle avec aplomb.»

Les Nationals se sont donné une priorité de 2-0 en deuxième manche, mais Grichuk a réduit l’écart de moitié en envoyant le premier tir qu’il a vu au deuxième balcon du Rogers Centre.

En retard 3-1 en troisième manche, les Blue Jays (33-38) ont créé l’égalité grâce à un double d’un point de Kevin Pillar et un but sur balles à Grichuk alors que les sentiers étaient tous occupés.

Les hommes de John Gibbons ont ajouté un point en quatrième manche et un autre en cinquième, mais les Nationals ont nivelé le pointage à 5-5 quand Goodwin et Adam Eaton ont tous deux cogné un double d’un point.

Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi en septième manche, quand Grichuk a redonné les devants aux siens en poussant Pillar à la plaque grâce à un simple, mais encore une fois, les visiteurs ont ramené les deux formations à la case départ. Goodwin a réussi un simple dans la gauche, en huitième.