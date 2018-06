GRAND RAPIDS, Mich. — So Yeon Ryu a signé une première victoire cette saison, et une sixième en carrière, lorsqu’elle a triomphé à la Classique Meijer du circuit de la LPGA, dimanche.

La Sud-Coréenne de 29 ans a remis une carte de 67 (moins-5) pour l’emporter par deux coups. Ryu a réussi un oiselet aux 16e et 17e trous pour montrer un pointage cumulatif de moins-21 sur le parcours du Club de golf Blythefield Country.

Alors qu’elle accusait deux coups de retard derrière Anna Nordqvist et Lee-Anne Pace avant le début de la ronde finale, Ryu a réussi six oiselets et elle a commis un boguey, dimanche.

Caroline Masson a joué 68 et elle a terminé au deuxième échelon. Lydia Ko a suivi en troisième position en vertu d’une ronde de 67.

Nordqvist et Pace ont toutes deux bouclé le parcours en 73 coups pour glisser à égalité en quatrième place avec Jacqui Concolino (66), Azahara Munoz (68) et Angela Stanford (70).

La championne de l’Omnium féminin des États-Unis, Ariya Jutanugarn, a établi un record du tournoi en signant une carte de 62. Elle a réussi un oiselet lors de cinq de ses sept premiers trous avant d’inscrire un aigle au huitième fanion. Elle a ajouté trois oiselets pour conclure le tournoi au 12e rang.

Jaclyn Lee, qui a le statut d’amateur, s’est avérée la Canadienne la mieux classée. Elle a joué 69 pour afficher un pointage cumulatif de moins-10, ce qui lui a permis de terminer à égalité au 35e échelon. Ses compatriotes Anne-Catherine Tanguay (69), Brooke M. Henderson (73) et Alena Sharp (75) ont quant à elles partagé la 44e position.