LONDRES — Andy Murray se dit enthousiasme à revenir au jeu cette semaine au tournoi pré-Wimbledon de Queen’s.

L’ancien numéro un mondial dit avoir atteint «le point le plus bas» de sa carrière lors de cette absence de 11 mois du tennis.

Le Britannique de 31 ans, qui n’a pas joué depuis son revers en quarts de finale du dernier tournoi de Wimbledon, se mesurera à l’Australien Nick Kyrgios au premier tour du tournoi de Queen’s.

«J’ai vraiment hâte de jouer de nouveau, a dit Murray dans sa chronique régulière pour la BBC. Même si je serai nerveux, ce sera super d’être finalement de retour sur le court.»

«Dans le sport, on joue pour gagner, mais quand on est à l’écart de ce que l’on aime pendant presqu’un an, on réalise que l’on joue parce que l’on aime ça.»

«Je n’ai pas commencé à joueur pour remporter Wimbledon ou devenir numéro un mondial. Je n’ai jamais cru que ce sont choses que j’allais réaliser, ou quelque chose à quoi je pensais lorsque j’étais enfant. Je jouais au tennis parce que j’aimais ça et continué à le faire tout au long de ma carrière.»

Murray, qui a gagné le titre à Wimbledon en 2013 et 2016 ainsi que les Internationaux des États-Unis en 2012, a subi une opération à une hanche en janvier.

«Quand, après six mois à l’extérieur de la compétition, tu ne te sens pas aussi bien que tu le voudrais et que tout indique qu’une opération sera nécessaire, c’est le point le plus bas que tu peux atteindre au niveau professionnel,» selon lui.

«Les gens peuvent dire, « oh, tu es chanceux », et je suis conscient que nous le sommes, de pouvoir gagner notre vie à jouer au tennis. Mais c’est ce que je fais depuis que je suis enfant et quand tu es incapable de faire ce que tu aimes, c’est difficile.»

Le tournoi de Wimbledon débutera le 2 juillet.