LONDRES — Caster Semenya, la championne olympique et du monde sur 800 mètres, ira devant le Tribunal Arbitral du Sport pour combattre des règles «injustes» qui entravent le travail de certaines athlètes féminines.

L’Association internationale des fédérations d’athlétisme (AIFA) a ajouté de nouvelles règles en avril. Ces dernières soutiennent que des femmes avec de hauts niveaux naturels de testostérone pourraient être exclues de courses de demi-fond.

Semenya, double championne olympique et triple championne du monde, est l’athlète qui risque d’être la plus affectée par la nouvelle réglementation qui divise le monde médical.

Les avocats de la sud-africaine, Norton Rose Fulbright, dont les bureaux sont situés à Londres, ont émis un communiqué lundi disant que l’athlète allait contester en cour afin de «sauvegarder et protéger les droits de toutes les femmes contre une règle irrationnelle, injustifiable et en violation avec la constitution de l’AIFA (basée à Monaco), la charte olympique, les lois de Monaco, les lois où les compétitions internationales ont lieu et les droits humains reconnus universellement.»

«Caster Semenya prétend que l’on peut s’objecter aux règles pour plusieurs raisons, incluant le fait que cela contraindra des femmes n’ayant aucun problème de santé à subir des interventions médicales afin de réduire leur taux de testostérone», ajoute le communiqué.

L’AIFA est d’avis que les femmes avec des niveaux anormalement élevés de testostérone disposent d’un avantage sur leurs rivales. Ainsi, à compter du 1er novembre, l’association limitera ce taux hormonal pour les épreuves dont la distance varie de 400 mètres à un mile.

Ainsi, Semenya devrait donc prendre de la médication pendant six mois ou commencer à courir sur une distance 5000 mètres.

D’après différents médias, la cause de Caster Semenya devait débuter lundi.