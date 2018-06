VOLGOGRAD, Russie — Harry Kane a complété un doublé avec une tête dans les arrêts de jeu, lundi, permettant aux Anglais de l’emporter 2-1 contre la Tunisie, à la Coupe du monde.

Seul au poteau droit, Kane a converti de la tête une passe du même genre de Harry Maguire, après une deuxième demie terne.

«Il ne faut jamais arrêter de lutter, a dit Kane. Je suis complètement enchanté.»

Gareth Southgate a ainsi pu savourer une victoire à son premier match du Mondial comme entraîneur des Anglais.

L’Euro 2016 a tourné à l’humiliation pour Kane et les siens, battus par l’Islande en ronde des 16. Et l’Angleterre n’a pas gagné un seul match lors du dernier Mondial, en 2014. Mais Southgate a revampé le groupe, devenu plus persistant, plus tenace.

Lundi, plusieurs fautes avaient été appelées contre l’Angleterre, avant le dénouement. Kane avait été amené deux fois au sol, incluant lors d’une séquence avec Yassine Meriah, en deuxième demie.

«Peut-être qu’il y a eu une justice à la fin», a dit Kane.

N’ayant pas marqué à l’Euro 2016, Kane a eu l’instinct du prédateur si souvent montré avec Tottenham.

Il a d’abord fait mouche de près à la 11e minute, après que Moez Hassen ait fait un brillant arrêt sur une puissante tête de John Stones.

Le penalty de Ferjani Sissi a toutefois ramené tout le monde à la case départ, dix minutes avant l’entracte. Jordan Pickford a plongé en vain. Kyle Walker avait été fautif aux dépens de Fakhreddine Ben Youssef.

L’Angleterre se tourne maintenant vers le Panama, l’adversaire dimanche. Les Tunisiens vont affronter la Belgique samedi.