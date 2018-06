CLEVELAND — Trevor Bauer a muselé ses adversaires durant sept manches avant qu’un délai en raison de la pluie mette un terme à sa soirée de travail et Jason Kipnis a claqué un circuit pour mener les Indians de Cleveland vers un gain de 6-2 devant les White Sox de Chicago, lundi soir.

Bauer (6-5) n’a alloué que trois coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises, en route vers son premier jeu blanc. Toutefois, le match a dû être interrompu en raison de la pluie en septième manche et le gérant Terry Francona a préféré retirer le droitier, qui avait déjà effectué 100 lancers.

Roberto Perez a produit deux points aux dépens de Dylan Covey (3-2) pour permettre aux Indians d’améliorer leur fiche à 15-4 à leurs 19 derniers matchs contre la formation de Chicago.

Les White Sox ont commis trois erreurs, dont une par Covey, durant les trois premières manches, encaissant un cinquième revers d’affilée.

En plus d’étirer les bras en cinquième pour donner les devants 5-0 aux Indians, Kipnis a également frappé un circuit d’un point

Matt Davidson a cogné un circuit en neuvième pour les White Sox.

Rays 4 Astros 5

Alex Bregman a mis un terme à la rencontre en frappant un double de deux points alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait en neuvième manche et les Astros de Houston ont signé un 12e gain consécutif en l’emportant 5-4 sur les Rays de Tampa Bay.

Les Astros tiraient de l’arrière 4-0 après trois manches, mais sont venus de l’arrière et ont réduit l’écart à un seul point en amorçant la neuvième.

Sergio Romo (1-2) a concédé un but sur balles à Marwin Gonzalez pour débuter la neuvième manche et a par la suite alloué un simple à Max Stassi. L’amorti de Tony Kemp a permis aux coureurs de faire du chemin sur les sentiers et George Springer a permis aux Astros de remplir les buts par la suite.

Bregman a envoyé la balle au centre gauche du terrain, permettant aux Astros d’inscrire deux points.

Collin McHugh (2-0) a retiré deux frappeurs sur des prises en neuvième pour récolter la victoire, alors que Gerrit Cole avait plutôt accordé cinq buts sur balles aux Rays pour leur permettre de se forger rapidement une avance.

Les Astros ont également remporté 12 victoires consécutives en 2004 et en 1999. Ils tenteront d’en signer une 13e mardi, alors que Justin Verlander amorcera la rencontre au monticule.