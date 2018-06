OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont procédé au transfert de l’attaquant Mike Hoffman moins d’une semaine après le dévoilement d’une histoire de harcèlement présumé de sa copine à l’endroit de l’épouse du capitaine de l’équipe, Erik Karlsson.

Les Sénateurs ont annoncé qu’ils ont échangé Hoffman, le jeune défenseur Cody Donaghey et un choix de cinquième ronde au repêchage de 2020 aux Sharks de San Jose en retour de l’attaquant Mikkel Boedker, du défenseur Julius Bergman et d’un choix de sixième ronde au repêchage de 2020.

Melinda Karlsson, l’épouse d’Erik Karlsson, a demandé une ordonnance de protection le mois dernier, alléguant que Monika Caryk, la fiancée de Hoffman, avait posté des centaines de messages désobligeants en ligne à son sujet et celui de son mari.

Dans une déclaration sous serment, Melinda Karlsson a allégué que Caryk «a émis de nombreux messages souhaitant que mon enfant à naître meure». Le premier enfant des Karlsson, un fils nommé Axel, est mort-né en mars.

Le directeur général Pierre Dorion a déclaré dans un communiqué que cette décision «renforcera l’avenir du club en améliorant l’esprit d’équipe, le leadership et l’ambiance dans le vestiaire et sur la glace.»

Le communiqué ne fait aucune mention des allégations à l’endroit de Caryk, que Hoffman a démenties.

Hoffman, âgé de 28 ans, a totalisé 22 buts et 34 aides l’an dernier pour 56 points. Boedker, âgé de 28 ans, a amassé 15 buts et 37 points à sa 10e année dans la LNH.

«Mikkel Boedker est un attaquant compétitif, polyvalent, responsable en défensive et qui peut jouer aux deux ailes, a déclaré Dorion dans le communiqué. Il a fait ses preuves en disputant son meilleur hockey lors des matchs les plus importants, y compris en séries éliminatoires et sur la scène internationale. Ses aptitudes, en particulier sa vitesse, ainsi que son leadership à titre de vétéran cadrent bien avec notre vision.»

Bergman, âgé de 22 ans, a constitué le deuxième choix des Sharks — 46e au total — au repêchage de 2014. Le défenseur suédois a joué dans la Ligue américaine de hockey la saison dernière. Donaghey a passé la majeure partie de la dernière saison dans la ECHL.

«Nous sommes confiants que cet échange est un pas dans la bonne direction pour assurer le succès à long terme de l’organisation», a ajouté Dorion.

Cette affaire de harcèlement allégué a constitué l’un des derniers épisodes d’une période trouble dans l’entourage des Sénateurs.

La semaine dernière, les Sénateurs ont suspendu le directeur général adjoint, Randy Lee, qui comparaîtra à Buffalo le mois prochain pour une accusation de harcèlement. Lee ratera le repêchage de la LNH ce week-end à Dallas.

Pendant ce temps, Daniel Alfredsson, ancien capitaine et favori des amateurs, a déclaré lors d’un événement à Ottawa qu’il espère que les Sénateurs soient vendus à un autre propriétaire que Eugene Melnyk pour assurer leur avenir dans la capitale nationale.

Des affiches ont fait leur apparition plus tôt dans l’année à Ottawa avec le mot-clic #MelnykOut. Avant un match en plein air en décembre à Ottawa, Melnyk avait brandi la menace de déménager la concession si les assistances n’augmentaient pas.