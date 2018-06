HAWKESBURY, Ont. — Brett Cairns et Francis Berthiaume ont de bonnes raisons de ne pas faire l’impasse sur l’Invitation Desjardins présentée mercredi et jeudi sur les allées du club de golf Hawkesbury.

Cairns avait profité de l’édition 2017 de cette étape de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour pour s’assurer la plus importante victoire de sa carrière en signant des cartes de 66 et 71, soit sept coups sous la normale.

Berthiaume, lui, en avait surpris plusieurs en prenant le deuxième rang, a un coup du champion, et ce, à son deuxième tournoi seulement chez les professionnels. Berthiaume avait conclu avec une ronde finale de 68.

«Cette victoire a dépassé en tout point ce que j’avais ressenti en remportant le championnat du Circuit Great Lakes Tour en 2016, s’est rappelé Cairns. En plus de toucher la plus grosse bourse de ma carrière (7000 $), je n’avais jamais été confronté auparavant à un peloton aussi relevé.»

Cairns se dit à l’aise sur le parcours du club Hawkesbury.

«Je raffole des parcours traditionnels où la précision des tertres de départ est primordiale.»

À l’instar de Cairns, Berthiaume apprécie l’occasion qui lui est offerte d’évoluer sur un circuit aussi bien structuré.

«Je suis chanceux de pouvoir me mesurer à autant de bons joueurs, a-t-il dit. En terminant deuxième l’an dernier, je me suis prouvé que je pouvais tirer mon épingle du jeu à ce niveau.»

Le professionnel affilié au club Valleyfield s’est dit quelque peu déçu de l’ensemble de sa première saison chez les professionnels.

«Je n’ai malheureusement pas touché suffisamment d’argent pour aller peaufiner mon jeu en Floride pendant l’hiver et je compte bien remédier à la situation cette année.»

Cairns et Berthiaume ne sont pas les seuls à avoir dans leur mire la première bourse de 7000 $ de l’enjeu global de 40 000 $ de l’Invitation Desjardins.

Les Ontariens Brendan Leonard et Stephane Dubois, meneurs au classement national, sont de la partie, de même que Derek Gillespie, membre du circuit PGA Tour Latinoamérica et ancien champion de l’Omnium du Québec, et le vétéran David Morland IV.

Les Américains Jake Scott, Wes Gates et Will Whitman font aussi partie du contingent de plus d’une centaine de compétiteurs.

Fort d’une troisième place au récent Tournoi des Maîtres valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon, Martin Plante (Le Balmoral) sera le chef de file de la délégation de professionnels québécois qui comptera également Tim Alarie (Saint-Jérôme), Jérôme Blais (Venise), Dave Lévesque (Château Bromont), Billy Houle (Le Portage) et Jean Laforce (Le Champêtre).