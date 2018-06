HALLE, Allemagne — Roger Federer a entamé la défense de son titre à l’Omnium Gerry Weber en disposant du Slovène Aljaz Bedene 6-3, 6-4 mardi.

Le tennisman no 1 au monde a brisé Bedene dès la première occasion, et de nouveau pour prendre les devants 5-4 au deuxième set, en route vers la victoire.

Le Suisse, qui vient de remporter son 18e titre en carrière sur le gazon à Stuttgart dimanche, n’a concédé que quatre points alors qu’il était au service. Il a aussi obtenu sept balles de bris, mais n’en a converti que deux.

Federer a effectué son retour au jeu à Stuttgart, après avoir fait l’impasse sur l’intégralité de la saison sur la terre battue pour une deuxième saison d’affilée. Il a de nouveau eu l’air en pleine maîtrise de ses moyens, et a facilement enregistré sa 17e victoire consécutive sur le gazon — cette séquence comprend la conquête des titres à Halle et Wimbledon l’an dernier.

Le vétéran n’est plus qu’à cinq victoires d’égaler la marque de 174 victoires sur le gazon, qui appartient à Jimmy Connors. Le taux de réussite de Federer est cependant plus élevé, puisqu’il a signé 169 victoires et subi 24 défaites — Connors a compilé une fiche de 174-34 sur cette surface.

D’autre part, le Grec Stefanos Tsitsipas a surpris le Français Lucas Pouille 6-2, 7-6 (3), et l’ex-champion du tournoi, Philipp Kohlschreiber, a profité de l’abandon du Hongrois Marton Fucsovics, alors qu’il menait 4-6, 6-3, 2-1, pour poursuivre sa route.

Parmi les autres tennismen victorieux au premier tour se trouvent Andreas Seppi, Florian Mayer, Matthew Ebden, Karen Khachanov et Benoît Paire.