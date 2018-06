BIRMINGHAM, Royaume-Uni — Petra Kvitova a entamé la défense de son titre au tournoi de Birmingham mardi en obtenant sa revanche contre une adversaire redoutable, envoyant du même coup un message clair aux prétendantes au titre à Wimbledon.

La Tchèque a défait Johanna Konta 6-3, 6-4, infligeant du même coup un revers à la première joueuse britannique à avoir atteint le carré d’as à Wimbledon en près de 40 ans, l’an dernier. Kvitova, la quatrième tête de série, a aussi vengé sa défaite subie lors de leur dernier duel, il y a deux ans à Eastbourne.

Cet affrontement a été présenté à la Classique Nature Valley, l’endroit même où Kvitova a relancé sa carrière l’an dernier en dépit du fait qu’elle jouait avec une main gauche affaiblie — à la suite d’une attaque au couteau survenue chez elle, en République tchèque, en décembre 2016.

Kvitova aura rendez-vous au prochain tour avec l’Australienne Daria Gavrilova.

Plus tôt mardi, la deuxième tête de série Elina Svitolina, qui s’est approchée à deux victoires de devenir la no 1 mondiale en janvier, a surmonté une baisse de régime après avoir mené par un set et 3-1. Elle a éventuellement retrouvé son rythme et pris la mesure de la Croate Donna Vekic 6-1, 3-6, 6-1.

La favorite Garbine Muguruza a eu moins de difficulté et s’est facilement départie d’Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 6-2.

La Russe avait eu raison de la championne en titre de Wimbledon à Stuttgart en avril, après que Muguruza eut été contrainte de se retirer en raison d’une blessure au dos alors qu’elle tirait de l’arrière au premier set. Elle a corrigé la situation en moins d’une heure cette fois-ci.

Muguruza croisera maintenant le fer avec la Française Alizé Cornet, qui a vaincu Ekaterina Makarova 5-7, 6-4, 6-1.