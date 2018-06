HALIFAX — De façon privée, le Conseil régional de Halifax a été mis au parfum des efforts déployés pour établir une équipe de la LCF dans les Maritimes, mardi.

Le maire Mike Savage a confirmé que des conseilleurs municipaux ont rencontré des gens de Maritime Football Ltd (MFL), mais il n’a pas voulu parler de la nature des discussions.

MFL aurait précisé son modèle d’entreprise, et il pourrait y avoir une discussion publique le 17 juillet. La population veut avoir cette opportunité, a dit Savage.

Plus tôt en juin, le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, a dit qu’il n’y a pas de date précise pour décider si on accorde ou non une équipe d’expansion à la métropole de la Nouvelle-Écosse.

La plus grande question reste le financement de ce qui serait un stade de 30 000 sièges.

(Global News)