WASHINGTON — Kelvin Herrera n’est plus le premier choix comme stoppeur, mais il se retrouve avec un club aspirant aux plus grands honneurs.

Lundi, les Nationals ont cédé trois joueurs des ligues mineures pour l’obtenir des Royals, qui entamaient la journée de mardi avec une fiche de 22-50.

Washington est l’un des solides clubs de la Nationale avec 38 gains en 70 matches, avant mardi.

Joueur étoile en deux occasions, Herrera s’est distingué avec 14 sauvetages et une moyenne de 1,05, cette saison. Mais Sean Doolittle est l’homme des fins de matches pour les Nats, ce qui veut dire un nouveau rôle pour le Dominicain de 28 ans.

«Je crois qu’il est très réceptif, a dit le gérant des Nationals, Dave Martinez. Je dis à tous les releveurs d’avoir la mentalité qu’ils sont le stoppeur pour telle ou telle manche. La sixième, la septième et la huitième sont des moments importants.»

Le nouveau venu n’a pas de problème avec ça.

«Peu importe quand on me fait signe, je me concentre toujours sur un frappeur à la fois, a dit Herrera, qui a aidé les Royals à remporter la Série mondiale en 2015. Je suis prêt à aider l’équipe, peu importe comment.»

Doolittle est troisième dans la Nationale avec 18 sauvetages, mais Herrera pourrait quand même renouer avec la neuvième, de temps à autre.

Le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, sait qu’on ne peut pas avoir trop de bons lanceurs en fin de rencontre.

«Nous voulions un lanceur aguerri, établi et en pleine possession de ses moyens, a dit Rizzo. Kelvin répondait à tous les critères.»