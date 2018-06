NEW YORK — Domingo German a concédé que deux coups sûrs en sept manches de travail et Giancarlo Stanton a claqué l’un des quatre circuits des siens pour permettre aux Yankees de New York d’écraser les Mariners de Seattle 7-2, mardi soir.

Miguel Andujar et Aaron Hicks ont tous les deux cogné un circuit de deux points aux dépens de Marco Gonzales en cinquième. Il s’agissait du troisième circuit d’affilée de Hicks, qui a également placé trois balles en lieu sûr pour permettre à la formation new-yorkaise de maintenir un dossier de 48-22.

Stanton, qui avait récolté quatre coups sûrs lors du match précédent, a envoyé une claque en solo au champ centre en première. Aaron Judge a pour sa part récolté un simple d’un point en septième et la recrue Gleyber Torres a ajouté son 14e circuit de la saison en huitième.

Les deux premiers frappeurs qui ont fait face à German (2-4) ont rejoint les sentiers grâce à un double et une erreur. La recrue a retiré 19 frappeurs d’affilée jusqu’à ce que Nelson Cruz ne cogne un circuit en septième.

Après avoir battu les Rays de Tampa Bay lors de son premier match dans les majeures la semaine dernière, German a une fois de plus été impressionnant.

A.J. Cole a été parfait durant deux manches pour compléter le match.

Gonzales (7-4) a concédé huit coups sûrs et six points en six manches et un tiers de travail pour encaisser son premier revers depuis le 12 mai à Detroit.

White Sox 3 Indians 6

Mike Clevinger a retiré 10 frappeurs sur des prises et a alloué un point en sept manches et deux tiers de travail pour mener les Indians de Cleveland vers un gain de 6-3 devant les White Sox de Chicago.

Clevinger (6-2) a battu les White Sox pour la troisième fois cette saison et s’est repris en main après avoir concédé le premier point en première manche. Le droitier a retiré 13 frappeurs d’affilée entre la deuxième et la sixième manche, allouant cinq coups sûrs. Le partant a été retiré du monticule après avoir alloué deux buts sur balles en huitième.

Francisco Lindor a été la bougie d’allumage en deuxième, frappant un simple de deux points. Les Indians ont inscrit quatre points au cours de cette manche. Yonder Alonso, Michael Brantley et Edwin Encarnacion ont également produit des points du côté des locaux.

Yoan Moncada a frappé un double de deux points en neuvième aux dépens de Zach McAllister, alors qu’il y avait deux retraits.

Carlos Rodon (0-2) a accordé quatre points en six manches et un tiers. Le gaucher effectuait son troisième départ de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule en août.

Rangers 4 Royals 1

Delino DeShields fils a donné le ton avec un double de deux points en deuxième et les Rangers du Texas ont défait les Royals de Kansas City, 4-1.

Isiah Kiner-Falefa a cogné trois coups sûrs, incluant un double d’un point.

Nomar Mazara a frappé trois simples pour les Rangers, qui sont invaincus depuis quatre matches. Il s’agit de leur meilleure séquence de la saison.

Cole Hamels (4-6) a espacé un point et quatre coups sûrs en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton. Keone Kela a récolté un 17e sauvetage.

Rosell Herrera a obtenu deux des quatre coups sûrs des Royals. En cinq manches et deux tiers, Jason Hammel (2-8) a donné quatre points, neuf coups sûrs et quatre buts sur balles.

Rays 2 Astros 1

C.J. Cron a frappé un circuit tôt dans la rencontre et Wilson Ramos a frappé un simple d’un point pour briser l’égalité en huitième, permettant aux Rays de Tampa Bay de mettre un terme à la séquence de 12 victoires des Astros de Houston en l’emportant 2-1.

Blake Snell (9-4) a alloué que trois coups sûrs et un point en sept manches, mais a concédé sept buts sur balles pour obtenir sa cinquième victoire consécutive. Sergio Romo a lancé lors d’un troisième match consécutif, prenant la relève en neuvième avec un seul retrait. Il a alloué un seul coup sûr pour récolter son troisième sauvetage.

Matt Duffy a amorcé la huitième en frappant un double. Les Rays ont pris les devants lorsque le simple de Ramos s’est retrouvé par-dessus la tête de Yuli Gurriel au champ gauche pour permettre à Duffy de marquer.

Cron a mis un terme à sa disette en claquant un circuit en solo en deuxième manche pour donner les devants aux Rays 1-0. Il s’agissait du premier coup sûr de Cron depuis le 12 juin.

Justin Verlander a alloué six coups sûrs et un point tout en retirant 10 frappeurs en six manches et deux tiers. Hector Rondon (1-2) a encaissé la défaite après avoir accordé deux coups sûrs et un point en une manche.