ST-PÉTERSBOURG, Russie — Le débat le plus animé relatif à la sélection brésilienne à l’aube de la Coupe du monde de soccer en Russie a été relancé, après un seul match de la phase préliminaire.

Qui, de Gabriel Jesus ou Roberto Firmino, devrait être l’attaquant en pointe?

Depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Tite en poste en juin 2016, Jesus, qui est n’est âgé que de 21 ans, s’est établi comme le favori pour ce rôle. Il était d’ailleurs le partant lors du premier match du Brésil en phase préliminaire — un match nul de 1-1 contre la Suisse —, mais a éprouvé des ennuis à se démarquer.

Il a cédé sa place en deuxième demie, tel que prévu, à Firmino, qui s’est davantage signalé en 11 minutes sur le terrain à Rostov. Il a d’ailleurs failli trouver le fond du filet, en fin de match, à l’aide d’une belle tête.

De plus, Jesus vient de connaître une première saison complète en dents de scie à Manchester City, alors que Firmino, qui est âgé de 26 ans, vient de vivre sa meilleure campagne en carrière à Liverpool. Il fut également l’un des joueurs clés dans son parcours vers la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Maintenant qu’il a étoffé sa réputation de joueur complet avec quelques buts supplémentaires — il en a inscrit 27, toutes compétitions confondues, pour Liverpool cette saison — Firmino pourrait s’avérer la meilleure option du Brésil, qui doit l’emporter.

Des différences frappantes séparent les deux attaquants: Jesus est rapide et s’appuie sur la défensive adverse, tandis que Firmino joue plus profondément et sert davantage de courroie de transmission du ballon. Contre le Costa Rica, qui jouera vraisemblablement de manière plus conservatrice en attendant que le jeu s’ouvre, il se peut que Jesus ait moins d’espace pour manoeuvrer derrière la défensive adverse.

Évidemment, à l’aube du match de vendredi à Saint-Pétersbourg, l’emphase sera mise sur le front offensif brésilien. L’état de santé incertain de Neymar, qui a quitté une séance d’entraînement plus tôt cette semaine en raison d’une blessure à la cheville droite, préoccupe particulièrement. L’attaquant étoile est de retour au jeu après s’être absenté pendant trois mois en raison d’une blessure à un pied.

Si Neymar ne peut entamer la rencontre, l’ailier Douglas Costa pourrait être son remplaçant. Firmino pourrait également se retrouver sur le flanc, ce qui permettrait à Jesus de demeurer dans l’axe central.

Pour sa part, le Costa Rica a commencé son parcours dans le groupe E en subissant une défaite de 1-0 contre la Serbie, après avoir concédé un but sur un coup franc direct.

«J’ai regardé une partie de leur match contre la Serbie, a dit le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho, le seul marqueur contre la Suisse, et ça s’est décidé sur un jeu arrêté. C’est une équipe qui aime faire circuler le ballon. Nous suivrons notre plan de match, et jouerons avec joie et audace.»