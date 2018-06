CHARLOTTE, N.C. — Les Hornets de Charlotte auraient échangé le centre étoile Dwight Howard aux Nets de Brooklyn en retour du centre Timofey Mozgov et de deux choix de deuxième ronde lors du prochain repêchage de la NBA, a révélé une source au fait de la situation à l’Associated Press.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP mercredi puisque ni les équipes, ni la ligue, n’ont confirmé la transaction.

Howard n’a disputé qu’une seule saison avec les Hornets, et il a présenté des moyennes de 16,6 points et de 12,5 rebonds par match. Il devrait empocher 23,8 millions $US la saison prochaine, la dernière de son contrat actuel.

Mozgov a encore deux saisons à écouler à son entente, d’une valeur annuelle de 16 millions $.

Le nouveau directeur général des Hornets Mitch Kupchak avait accordé un contrat de quatre ans et 64 millions $ à Mozgov en 2016, alors que les deux faisaient partie de l’organisation des Lakers de Los Angeles.