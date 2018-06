TORONTO — Kendrys Morales a claqué un circuit de deux points, J.A. Happ a été efficace pendant huit manches et un tiers au monticule et les Blue Jays de Toronto ont arraché un court gain de 5-4 aux Braves d’Atlanta, mercredi après-midi.

Morales a réussi deux des huit coups sûrs des Blue Jays, tandis que Happ a retiré 13 frappeurs de suite à un certain moment dans le match, en route vers sa neuvième victoire de la campagne — un sommet d’équipe.

Happ (9-3) a alloué deux claques en solo et conclu sa performance avec un total de 113 lancers. Il a distribué quatre points mérités, six coups sûrs et retiré huit frappeurs sur des prises.

Ryan Tepera s’est présenté sur la butte en neuvième, après que les Braves eurent réussi deux simples de suite après un retrait. Tepera, qui a signé son cinquième sauvetage, a concédé deux simples d’un point chacun avant de forcer Johan Camargo à soulever un ballon de routine pour mettre un terme au match.

Les Blue Jays (34-39) ont ainsi partagé les honneurs de cette série interligue de deux matchs. Ils ont maintenant gagné huit de leurs 12 derniers affrontements.

Les Torontois ont aussi porté leur dossier à 7-3 dans les matchs interligues cette saison, et sont maintenant au-dessus du seuil de la respectabilité (,500) en vertu de leur fiche de 197-196 dans l’histoire contre les clubs de la Ligue nationale.

Le partant des Braves Anibal Sanchez (3-1) n’a passé que cinq manches au monticule, et il a accordé cinq coups sûrs, quatre points mérités et quatre passes gratuites. Il a aussi fait sept victimes au bâton.