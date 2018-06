CLEVELAND — Corey Kluber n’a donné qu’un simple en sept manches et les Indians de Cleveland ont marqué trois fois en première manche, mercredi, l’emportant finalement 12-0 contre les White Sox de Chicago.

Kluber (11-3) a retiré sept frappeurs sur des prises et a concédé un but sur balles. Il domine le baseball majeur pour les victoires cette saison.

Jose Ramirez et Jason Kipnis ont claqué des circuits de trois points. Ramirez a aussi marqué trois fois.

Yonder Alonso a frappé trois coups sûrs, croisant le marbre en deux occasions.

Les Indians ont aussi volé trois buts, en route vers une quatrième victoire de suite.

Jose Abreu a claqué un 27e double pour les White Sox. Il est au deuxième rang de l’Américaine à ce chapitre.

Reynaldo Lopez (2-5) a été victime de cinq points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers.