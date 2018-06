HAWKESBURY, Ont. — L’Ontarien Brendan Leonard a fait fi du vent qui a balayé le parcours du club de golf Hawkesbury, mercredi, et a pris les commandes d’un classement congestionné après la première ronde de l’Invitation Desjardins présentée par Coors Light.

Leonard a rendu une carte de 66, six coups sous la normale, pour se donner une priorité d’un coup devant les Québécois Dave Lévesque (Château Bromont) et Tim Alarie (Saint-Jérôme), et les Ontariens Dennis Hendershott et Brian Churchill-Smith à l’aube du parcours final de cette étape de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour.

Le champion quittera Hawkesbury avec un chèque de 7 000 $ tiré de l’enjeu global de 40 000 $.

Daniel Santerre (St-Raphaël) occupe le 6e rang après avoir joué 68, un coup de mieux que Vincent Blanchette (Pinegrove).

Vainqueur de la Classique Bérard Tremblay de 2017, Leonard est l’actuel meneur au Classement Coors Light de Circuit Canada Pro Tour. L’an dernier, il a terminé premier chez les boursiers et à l’ordre de mérite du Circuit Great Lakes Tour.

«Deux coups d’approche ratés qui m’ont coûté un boguey au 14e ont été mes seules erreurs de la journée», a dit Leonard, auteur de sept oiselets.

Lévesque et Alarie ont remis des cartes identiques de 35-32=67.

«Depuis ma première ronde de 68 au Bic (Tournoi des Maîtres valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon), je sens que les choses se replacent après un début de saison difficile, a dit Lévesque. Je travaille fort pour retrouver mes repères et je vois des signes encourageants à l’approche des gros tournois.»

Après un premier neuf en dents de scie (deux oiselets contre deux bogueys), Lévesque a conclu avec quatre oiselets aux 10e, 13e, 15e et 17e trous.

La ronde de 67 d’Alarie a été ponctuée d’un aigle au 13e trou et de quatre oiselets (1er, 7e, 16e et 17e) contre un boguey au 5e.

«Je n’ai pas joué beaucoup en début de saison en raison de mon travail de surintendant à mon club à Saint-Jérôme, mais je suis présentement sur une bonne lancée», a dit Alarie qui a terminé à égalité avec cinq autres golfeurs au premier rang de la qualification régionale de l’Omnium canadien RBC, lundi.

Disqualifié après la première ronde de ce tournoi l’an dernier pour avoir signé une carte incorrecte, Hendershoot entend connaître une bonne saison à l’aube de ses 50 ans.

Le golfeur de Brantford, en Ontario participera à la qualification du Circuit des Champions de la PGA et n’écarte pas aussi la possibilité d’aller tenter sa chance au circuit senior européen.

Il est à l’aise sur le parcours du club Hawkesbury.

«Je joue habituellement mon meilleur golf sur des parcours relativement étroits. Je me concentre mieux que si je m’élance sans cible précise», a dit Hendershott.

Pour sa part, Churchill-Smith a signé une carte sans tache marquée de cinq oiselets aux 3e, 8e, 12e, 13e et 18e trous.

«En raison du vent, j’ai quelque peu modifié ma façon d’attaquer les fanions, a dit Churchill-Smith. Plus souvent qu’autrement, j’ai utilisé un bâton de plus pour atteindre les verts. Tu contrôles mieux un fer-7 frappé en souplesse plutôt que de forcer, par exemple, un fer-8.»

Doyen des 109 compétiteurs à deux semaines de célébrer ses 61 ans, Santerre (68) a inscrit huit oiselets contre quatre bogueys, dont trois à la suite de triples roulés.

«L’ensemble de mon jeu et ma prise de décisions sur le parcours sont à point, a dit Santerre. Mes coups d’approche étaient tellement précis que mon plus long roulé a été de 15 pieds et quatre autres l’ont été à moins de deux pieds.»

À égalité avec la normale après 12 trous, Santerre a conclu en force avec des oiselets aux 13e, 14e, 16e et 17e fanions.