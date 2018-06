LAS VEGAS — L’attaquant et capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a remporté le trophée Ted Lindsay, mercredi soir, lors de la remise des trophées de la LNH.

Pour une deuxième année consécutive, McDavid est nommé le meilleur joueur de la LNH selon ses pairs et il est devenu le premier joueur de l’histoire à recevoir cet honneur à deux reprises avant l’âge de 22 ans.

Lors de la saison 2017-18, McDavid a inscrit 41 buts et 108 points pour gagner le trophée Art Ross pour une deuxième fois de suite. Il a montré la meilleure moyenne de points par match du circuit Bettman (1,32) et il a été le quatrième attaquant le plus utilisé de la LNH (21,33).

Les attaquants Taylor Hall et Nathan MacKinnon, respectivement des Devils du New Jersey et de l’Avalanche du Colorado, étaient également en nomination.

Hall a connu la meilleure saison de sa carrière au chapitre des buts (39), des aides (54), des points (93) et de la moyenne de points par match (1,22). Il a aussi inscrit au moins un point lors de 26 parties consécutives, en le 2 janvier et le 8 mars.

MacKinnon a lui aussi réussi des sommets en carrière au chapitre des buts (39), des mentions d’assistance (97) et des points (97). Il tentait de devenir le deuxième joueur de l’Avalanche, après Joe Sakic, à recevoir cet honneur.