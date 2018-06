P.K. Subban, dont les manoeuvres semblent parfois inspirées d’un jeu vidéo, est l’athlète en couverture de «NHL 19», d’EA Sports.

Cela a été dévoilé mercredi soir, lors du gala de remise des trophées dans la LNH.

Plus tôt dans la soirée, on a pu voir l’ancien du Canadien assis aux côtés de Lindsey Vonn – ils se fréquenteraient depuis un moment déjà.

Subban, Drew Doughty, des Kings, et Victor Hedman, du Lightning, étaient en lice pour le trophée Norris, qui récompense le meilleur défenseur du circuit. Le trophée est allé à Hedman.

«Plus jeunes, mes amis et moi aimions voir qui est sur la couverture, et c’est encore vrai, a dit Subban, par communiqué. Nous avions ensuite hâte de jouer au jeu.

«Pour moi, être l’athlète en couverture représente l’évolution du hockey et le fait que ce sport a accueilli à bras ouverts différentes personnalités. Ça montre que tout est possible. Je suis honorer d’afficher les couleurs de ‘Smashville’ sur la couverture cette année.»

Connor McDavid, des Oilers, était en vedette sur le dessus de la boîte de «NHL 18».

Un vote des partisans a déterminé qui a eu la distinction pour «NHL 13» (Claude Giroux), «NHL 14» (Martin Brodeur), «NHL 15» (Patrice Bergeron) et «NHL 17» (Vladimir Tarasenko).

Mario Lemieux a été placé en couverture pour «NHL 2002», et Vincent Lecavalier pour «NHL 2006».

Alexander Ovechkin, qui a récemment soulevé la coupe Stanley, était en lumière pour «NHL 2007».

La nouvelle version du jeu permet notamment de jouer sur des patinoires extérieures.

En magasin le 14 septembre pour PlayStation 4 et Xbox One, «NHL 19» inclut plus de 200 grands noms de l’histoire du hockey. On annonce également encore plus de façons de personnaliser les joueurs qu’on peut créer.