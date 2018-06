LAS VEGAS — L’attaquant des Golden Knights de Vegas William Karlsson a remporté le trophée Lady Byng, mercredi soir, lors de la remise des honneurs de la LNH.

Âgé de 25 ans, Karlsson était finaliste pour l’obtention d’un trophée pour une première fois en carrière. Le trophée Lady Byng est remis annuellement au joueur ayant le meilleur esprit sportif tout en conservant des performances remarquables dans la LNH.

Karlsson a éclos cette saison après avoir été sélectionné par les Golden Knights lors du repêchage d’expansion de la LNH. Le Suédois, un ancien des Blue Jackets de Columbus et des Ducks d’Anaheim, a marqué 43 buts et ajouté 35 aides pour un total de 78 points, tous des sommets en carrière. Karlsson n’avait jamais amassé plus de 25 points en une saison.

Le trophée individuel de Karlsson est le premier de l’histoire des Golden Knights. L’entraîneur-chef Gerard Gallant, le directeur général George McPhee et le défenseur Deryk Engelland sont aussi finalistes pour des trophées.