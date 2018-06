LAS VEGAS — George McPhee, des Golden Knights de Vegas, a été nommé le directeur général de l’année, mercredi soir, lors de la remise des trophées de la LNH.

Après avoir composé avec le premier repêchage d’expansion de la LNH depuis 2000, McPhee a bâti la première équipe des quatre sports professionnels majeurs en Amérique du Nord à gagner le titre de sa section dès sa première saison.

Les Golden Knights ont signé 51 victoires en plus d’obtenir 109 points, ce qui leur a permis de pointer au cinquième rang du classement général du circuit Bettman. Ils se sont inclinés en finale de la coupe Stanley contre les Capitals de Washington, une équipe presque totalement bâtie par McPhee.

McPhee a été finaliste en 2009-10, alors qu’il dirigeait les Capitals. L’équipe avait gagné le trophée des Présidents remis à la formation ayant amassé le plus de points en saison.

Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, et celui du Lightning de Tampa Bay, Steve Yzerman, étaient aussi finalistes.

Cheveldayoff a guidé les Jets vers la meilleure saison de leur histoire, avec des records de 52 victoires et de 114 points, et vers une première participation à la finale de l’Association Ouest. En plus d’avoir bâti son équipe grâce à plusieurs bons choix de repêchage, Cheveldayoff a aussi ajouté Paul Stastny à sa formation à la date limite des transactions.

Yzerman a quant à lui aidé son équipe à établir des records au chapitre des victoires (54) et des points (113). Le Lightning a remporté un premier titre de section depuis 2004 et il a accédé à la finale de l’association Est pour une troisième fois en quatre saisons.

Yzerman était en nomination pour une troisième fois et il avait été nommé le directeur général de l’année en 2014-15. Cette saison, il a fait l’acquisition de l’attaquant J.T. Miller et du défenseur Ryan McDonagh à la date butoir des échanges.