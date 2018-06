LAS VEGAS — Dans le cadre d’un vote très serré, Taylor Hall a vu son nom être ajouté au trophée Hart, mercredi soir, lors de la remise des trophées de la LNH.

L’ailier de 26 ans des Devils du New Jersey a tout juste devancé le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon pour le titre du joueur le plus utile de la LNH pour la saison 2017-18.

Au scrutin final, Hall a obtenu 1264 points, dont 72 votes de première place, contre 1194 points pour MacKinnon et 60 votes de première place. Le joueur de centre des Kings de Los Angeles Anze Kopitar a terminé troisième. Le Slovène n’est toutefois pas reparti les mains vides, car il a raflé un deuxième trophée Selke en carrière.

Hall a mené les Devils pour les buts (39), les aides (54), les points (93) et le différentiel (plus-14), et ce, en 76 matchs cette saison. Il a conclu la saison au sixième rang des meilleurs pointeurs du circuit Bettman.

Le trophée Hart est voté par l’Association des journalistes de hockey professionnels.

Hall était également en nomination pour le trophée Ted Lindsay, remis au meilleur joueur de la LNH selon ses pairs, mais c’est l’attaquant et capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid qui a mis la main sur cet honneur pour une deuxième année consécutive.

McDavid est devenu le premier joueur de l’histoire à gagner ce trophée à deux reprises avant l’âge de 22 ans.

Las Vegas continue de célébrer

Les festivités se sont poursuivies pour Las Vegas et ses Golden Knights. Après avoir connu une première saison inégalée dans tous les sports majeurs nord-américains, l’équipe d’expansion a vu son entraîneur-chef Gerard Gallant, son directeur général George McPhee et son défenseur Deryk Engelland repartir avec un trophée sous le bras.

Gallant a remporté le trophée Jack Adams pour une première fois en carrière dans la LNH après avoir été nommé l’entraîneur-chef de l’année à deux reprises dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Rien de ça n’aurait pu être possible sans le travail de McPhee, qui a été élu le directeur général de l’année.

Après avoir composé avec le premier repêchage d’expansion de la LNH depuis 2000, McPhee a bâti la première équipe des quatre sports professionnels majeurs en Amérique du Nord à gagner le titre de sa section dès sa première saison. Les Golden Knights ont signé 51 victoires en plus d’obtenir 109 points et ils ont atteint la finale de la coupe Stanley.

Engelland a pour sa part gagné le trophée Mark Messier pour avoir fait preuve d’un grand leadership cette saison, dans la foulée de la tragique fusillade ayant fait plusieurs victimes à Las Vegas.

Des premières à souligner

Quelques joueurs de la LNH ont profité de ce gala pour mettre la main sur leur premier honneur individuel en carrière.

L’attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal a d’abord été nommé la recrue de l’année. L’attaquant de 21 ans a fait une entrée remarquée cette saison en inscrivant 22 buts et 85 points en 82 matchs. Il a d’ailleurs dominé les Islanders au chapitre des mentions d’aide (63) et des points.

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman s’est mérité le trophée Norris grâce à une autre saison de grande qualité.

Hedman a marqué 17 buts, un sommet en carrière, et il a terminé à égalité au premier rang de la LNH à ce chapitre chez les défenseurs. Âgé de 27 ans, le Suédois a ajouté 46 aides pour signer une deuxième saison de plus de 60 points de suite. L’an dernier, il avait terminé troisième au scrutin pour le trophée Norris.

Le gardien des Predators de Nashville Pekka Rinne repartira quant à lui de Las Vegas avec le trophée Vézina.

Finaliste pour une quatrième fois, Rinne s’est classé au premier rang du circuit Bettman au chapitre des blanchissages (8), à égalité avec le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy, au troisième pour les victoires (42), au cinquième pour la moyenne de buts alloués (2,31) et au septième pour le pourcentage d’arrêts (,927).

Brian Boyle, un coéquipier de Hall chez les Devils, a reçu le trophée Bill Masterton, remis au joueur ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe.

Boyle a appris en septembre qu’il souffrait de leucémie myéloïde chronique, un type de cancer de la moelle osseuse. Il est revenu au jeu en novembre et il a terminé la saison avec 13 buts et 23 points en 69 matchs.

Finalement, l’attaquant des Golden Knights William Karlsson a remporté le trophée Lady Byng, remis annuellement au joueur ayant le meilleur esprit sportif tout en conservant des performances remarquables dans la LNH.

À 25 ans, Karlsson a éclos cette saison en marquant 43 buts et 78 points, tous des sommets en carrière. Il n’avait jamais amassé plus de 25 points en une saison.